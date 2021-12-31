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Лукашенко посещает Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря с рабочим визитом посещает Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Об этом
Планируется, что Президент заслушает доклад об организации перинатальной помощи.
Глава государства собирается ознакомиться с организацией работы нового корпуса клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей РНПЦ.
Фото: пресс-служба Минздрава
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря с рабочим визитом посещает Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Об этом сообщили в...
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