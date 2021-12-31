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Сергей Лавров рассказал о планах совместных действий России и Беларуси по противодействию НАТО

31.12.2021 12:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сергей Лавров рассказал о планах совместных действий России и Беларуси по противодействию НАТО

Союзное государство будет купировать угрозы, связанные с приближением НАТО к границам. Глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал программу согласованных действий Минска и Москвы.

Сергей Лавров отметил, что в этом документе предусмотрена плотная координация шагов на международных площадках, в том числе совместно с другими государствами и объединениями. В частности, речь идет о совместном противодействии развязанным против нас информационным кампаниям, односторонним ограничительным мерам, политизации работы международных организаций и навязыванию нато-центричной модели безопасности в Европе. 

Министр подчеркнул, что подписание документа – это ответ Западу на неправомерное санкционное давление, дискредитацию сотрудничества России и Беларуси, вмешательство во внутренние дела двух государств с целью дестабилизации общественно-политической обстановки.

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Теги: Минск
 
 
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Союзное государство будет купировать угрозы, связанные с приближением НАТО к границам. Глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал программу...
 
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