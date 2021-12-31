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Посмотрите, какие актеры сыграли в голливудской версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

31.12.2021 12:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посмотрите, какие актеры сыграли в голливудской версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

В этом году исполняется 45 лет, как вышел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». И спустя 45 лет Голливуд выпустил свою версию. Премьера фильма – как раз сегодня. И мы подготовили для вас подборку – кто же будет исполнять роли главных героев.

Итак, Эмма Робертс, родственница Джулии Робертс, сыграет главную героиню. По меркам Голливуда, это довольно известная актриса.

Конечно же, нам интересно, кто же Женя (Андрей Мягков)! Роль доверили Томасу Манну, известному по проектам «Проект Х. Довались» и «Конг: Остров Черепа».


Что касается половинок главных героев. Галю, которую в советском фильме играла Ольга Науменко, сыграет Мэделин Петш. А вот Ипполит в голливудской версии станет азиатом – эту роль отдали Льюису Тану.


Кстати, сам в фильм будет называться «About fate». О судьбе. 

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В этом году исполняется 45 лет, как вышел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». И спустя 45 лет Голливуд выпустил свою версию. Премьера фильма – как раз сегодня. И...
 
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