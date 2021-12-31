Луна закроет Марс в ночь на 1 января. Смогут ли затмение увидеть белорусы?

Источник материала: ОНТ

В ночь на 1 января нового года Луна закроет Марс. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария, пишет ТАСС.

Новогодней ночью произойдет затмение Марса – Луна полностью скроет его от жителей нашей планеты. Посмотреть на это явление смогут только жители южной Австралии, уточнили в планетарии. Следовательно, увидеть его в Беларуси будет невозможно.

Фото: pixabay

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