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Луна закроет Марс в ночь на 1 января. Смогут ли затмение увидеть белорусы?
Источник материала: ОНТ
В ночь на 1 января нового года Луна закроет Марс. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария,
Новогодней ночью произойдет затмение Марса – Луна полностью скроет его от жителей нашей планеты. Посмотреть на это явление смогут только жители южной Австралии, уточнили в планетарии. Следовательно, увидеть его в Беларуси будет невозможно.
Фото: pixabay
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В ночь на 1 января нового года Луна закроет Марс. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария, пишет ТАСС. Новогодней ночью произойдет затмение Марса...
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