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Эксперты: изменения в Конституцию отвечают интересам государства и народа

31.12.2021 12:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты: изменения в Конституцию отвечают интересам государства и народа

В 2022-ом белорусов ждет важное политическое событие. В феврале граждане выскажут свое мнение о новом проекте Конституцию.

Сейчас его детально анализируют эксперты не только нашей страны, но и ближнего зарубежья. Все они сходятся в главном – все возможные изменения отвечают интересам государства и народа. Предложенные поправки соответствуют новому историческому этапу развития Беларуси и учитывают её геополитические приоритеты. Одно из главных новшеств – придание юридического статуса Всебелорусскому народному собранию. В этом политологи видят оптимальное сочетание исторического опыта страны и современных принципов народовластия.

Проект обновленного основного закона уже опубликован. Напомню, высказать своё мнение о возможных изменениях может любой желающий. Способов много – прийти в общественную приемную, позвонить на единую республиканскую «горячую линию» или оставить отзыв на национальном интернет-портале.

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В 2022-ом белорусов ждет важное политическое событие. В феврале граждане выскажут свое мнение о новом проекте Конституцию. Сейчас его детально анализируют эксперты...
 
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