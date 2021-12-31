Разбиваете бокалы на счастье? А знаете ли вы, что их вручную делают 7 человек?! Посмотрите, как трудятся над хрустальными изделиями

Источник материала: ОНТ

Уже совсем скоро под звон бокалов - хрустальных и стеклянных - наша страна проводит старый год и встретит новый. Мы же приехали на белорусское предприятие, чтобы узнать, как рождается эта праздничная посуда, которую, порой, можно назвать произведением искусства.

Художник по стеклу Василий Самохвалов, который за 40 лет стажа разработал немало уникальных изделий, признаётся: изобрести новый стакан гораздо сложнее, чем фужер или бокал.





Василий Самохвалов, ведущий художник по стеклу: «Стаканов сделано уже миллионы и придумать новый – это Нобелевская премия сразу. Ну, а с бокалами, рюмками чуть попроще, потому что это больше поле для деятельности: тут пойлочка, тут ножка, тут пятачок. Вот варьируешь, так сказать, с этими заданиями».

– С чего начинается рождение бокала?

– Начинается с того, что придумываешь образ. Вот у меня возникла идея сделать хорошие парадные бокалы, чтобы человеку за столом хотелось бы взять солидную презентабельную вещь. Я делаю из картона или из ватмана вырезку формы по силуэту изделия, передаю конструкторам, конструкторы делают чертежи для металлических форм, потом в нашем цеху изготавливаются формы, передаются в цех и цех начинает выдувать изделия уже по формам.

И если вы думаете, что такие изящные бокалы штампуют на конвейерах в автоматическом режиме, то вы ошибаетесь. Все изделия – исключительно ручная работа.

Материал, из которого создается заготовка изделия – стекломасса, другими словами, хрусталь, расплавленный до 1300 градусов.





Светлана Заеко, начальник смены цеха хрусталя: «Чтобы сделать бокал трудятся семь человек. Это у нас два выдувальщика, которые выдувают само изделие, это та форма, с которой мы пьем. Потом он передает другому человеку, делается ножка, это у нас прессовщик. Прессовщик прессует ножку и передает отдельщику. Отдельщику наборщица подает кусочек стекломассы, он отрезает сколько ему надо и наматывает на конец ножки. И дальше относит уже подносчица в цех, в котором у нас стекло закаливается, прокаливается, чтобы оно не трескалось».

В этой печи – горячие заготовки, температура которых достигает шестисот градусов, остывают в течение полутора часов. Отсюда изделия попадают на участок нарезки.

Ирина Челек, резчик на огне: «Работа заключается моя в том, чтобы отделить лишнее. Здесь у нас огонь горит, как дома в конфорке. И огонь служит как нож: отделяет лишнее, убирает. Когда вот сейчас получится полосочка, будет понятно, что это лишняя деталь уже готова, чтобы ее выбросить, опять пойдет она в печь».

Здесь же отдел товарного контроля проверяет изделия на наличие брака. Если все в порядке, бокалы передают на шлифовку.

Олег Кумпяк, шлифовщик стеклоизделий экспериментально-художественного участка: «Сейчас маркером мы наносим разметку, по которой будем наносить в последствии определенный рисунок. Особенность здесь в точности».

Дальше хрустальное изделие отправляется к алмазному колесу.

Да, на этом этапе мастера тоже делают все вручную. А чтобы узор получился идеальным, его наносят строго под нужным углом и с определенной силой нажатия. Поистине, ювелирная работа.

Затем бокал идет на химполировку, где ему придадут вид, блеск и звон. После бокал проходит отдел технического контроля, затем упаковывается и отправляется в фирменную торговлю.

Екатерина Мысливец, корреспондент: «А знаете ли вы, почему шампанское разливают именно в бокалы на длинной ножке? Все просто: этот напиток должен обязательно быть охлажденным, а рука, которая касается чаши, может его согреть».

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