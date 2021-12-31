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Разбиваете бокалы на счастье? А знаете ли вы, что их вручную делают 7 человек?! Посмотрите, как трудятся над хрустальными изделиями
Источник материала: ОНТ
Уже совсем скоро под звон бокалов - хрустальных и стеклянных - наша страна проводит старый год и встретит новый. Мы же приехали на белорусское предприятие, чтобы узнать, как рождается эта праздничная посуда, которую, порой, можно назвать произведением искусства.
Художник по стеклу Василий Самохвалов, который за 40 лет стажа разработал немало уникальных изделий, признаётся: изобрести новый стакан гораздо сложнее, чем фужер или бокал.
– С чего начинается рождение бокала?
И если вы думаете, что такие изящные бокалы штампуют на конвейерах в автоматическом режиме, то вы ошибаетесь. Все изделия – исключительно ручная работа.
Материал, из которого создается заготовка изделия – стекломасса, другими словами, хрусталь, расплавленный до 1300 градусов.
В этой печи – горячие заготовки, температура которых достигает шестисот градусов, остывают в течение полутора часов. Отсюда изделия попадают на участок нарезки.
Здесь же отдел товарного контроля проверяет изделия на наличие брака. Если все в порядке, бокалы передают на шлифовку.
Дальше хрустальное изделие отправляется к алмазному колесу.
Да, на этом этапе мастера тоже делают все вручную. А чтобы узор получился идеальным, его наносят строго под нужным углом и с определенной силой нажатия. Поистине, ювелирная работа.
Затем бокал идет на химполировку, где ему придадут вид, блеск и звон. После бокал проходит отдел технического контроля, затем упаковывается и отправляется в фирменную торговлю.
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Разбиваете бокалы на счастье? А знаете ли вы, что их вручную делают 7 человек?! Посмотрите, как трудятся над хрустальными изделиями
Уже совсем скоро под звон бокалов - хрустальных и стеклянных - наша страна проводит старый год и встретит новый. Мы же приехали на белорусское предприятие, чтобы...
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