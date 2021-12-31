Самые вредные продукты новогоднего стола перечислила диетолог. Чем их можно заменить?

Источник материала: ОНТ

Во время предновогодней суеты важно не допустить, чтобы на новогоднем столе появилась еда из вредных продуктов. Что же делать, если хочется побаловать себя вкусным и не слишком полезным? Решение подсказала завотделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева. Об этом пишет «Прайм».

Первое место в топе вредных продуктов на новогоднем столе занимает майонез, а точнее, его переизбыток, отметила Пигарева. Также специалист посоветовала использовать майонез домашнего приготовления.

На второе место в списке эксперт отнесла сладкие газировки, основная «вредность» которых –огромное содержание сахара. Эти напитки она посоветовала заменить на минеральную воду или приготовить собственный напиток. Основное требование в такой готовке – минимизировать количество сахара.

Третье в списке вредных новогодних продуктов – шампанское, считает врач. Она посоветовала отдать предпочтение шампанскому брют.

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