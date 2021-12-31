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Самые вредные продукты новогоднего стола перечислила диетолог. Чем их можно заменить?

31.12.2021 12:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые вредные продукты новогоднего стола перечислила диетолог. Чем их можно заменить?

Во время предновогодней суеты важно не допустить, чтобы на новогоднем столе появилась еда из вредных продуктов. Что же делать, если хочется побаловать себя вкусным и не слишком полезным? Решение подсказала завотделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева. Об этом пишет «Прайм».

Первое место в топе вредных продуктов на новогоднем столе занимает майонез, а точнее, его переизбыток, отметила Пигарева. Также специалист посоветовала использовать майонез домашнего приготовления.

На второе место в списке эксперт отнесла сладкие газировки, основная «вредность» которых –огромное содержание сахара. Эти напитки она посоветовала заменить на минеральную воду или приготовить собственный напиток. Основное требование в такой готовке – минимизировать количество сахара.

Третье в списке вредных новогодних продуктов – шампанское, считает врач. Она посоветовала отдать предпочтение шампанскому брют.

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Во время предновогодней суеты важно не допустить, чтобы на новогоднем столе появилась еда из вредных продуктов. Что же делать, если хочется побаловать себя вкусным...
 
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