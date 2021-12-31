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«Никакую маржу мы тогда не считали». Как девушка из Львова построила бизнес на путешествиях

31.12.2021 14:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Никакую маржу мы тогда не считали». Как девушка из Львова построила бизнес на путешествиях
Ксения Марченко. Фото предоставлено героиней материала

Героиня нашего материала Ксения Марченко была стюардессой, а теперь строит бизнес на путешествиях. Но только не как турагент, а, скорее, как грамотная подруга, которая точно знает, куда отправиться и как максимально интересно провести время. К моменту создания проекта «NEVERBORED TRAVEL» у Ксении уже был опыт в туризме: с 19 лет она работала гидом в одной из крупнейших туристических компаний Украины. Сейчас на ее аккаунт в Instagram подписаны более 60 К человек, и бизнес продолжает развиваться, несмотря на пандемию. О том, как появилась идея проекта и как он устроен изнутри, читайте в материале.

«Началось все с „инста-девичников“»

— Вся аудитория в моем блоге абсолютно органическая, живая и лояльная. Подписчицы следили за мной в Instagram, когда я была стюардессой и даже раньше. Мне было 19 лет, когда я работала гидом: сдавала досрочно сессию и летела в Турцию проводить экскурсии, возвращалась и быстренько догоняла однокурсников. Туризм занимал все мое свободное время, хотя в университете я училась на социолога.

Так прошли три жарких сезона у берегов Черного моря — и я решила сменить маршрут: отправилась в Америку по программе Work and Travel, работала в туристических компаниях в Дубае и в офисе принимающей компании. В это время изучала, как работает тревел-бизнес изнутри.

Потом я поступила в авиационный колледж и устроилась стюардессой в местную авиакомпанию. Именно здесь родилась идея создать агентство авторских туров. У меня появились опыт работы в туризме и классная аудитория в блоге. Подписчикам интересно было следить за буднями стюардессы.

Хотя изначально проект выглядел совсем по-другому. Вместе с партнером мы создали сообщество русскоязычных девушек, которые живут в Дубае, и организовывали «инста-девичники»: учились фуд-фотографии, готовили в итальянском ресторане тирамису и суши, разговаривали с экспертами по психологии и т.п. Отсюда и родилась идея travel-девичников: мы организовываем тур, продумываем программу, бронируем отели, рестораны, трансферы, а участницы только покупают билеты.

«Никакую маржу мы тогда не считали». Как девушка из Львова построила бизнес на путешествиях
Фото предоставлено героиней материала

В этом и была наша цель — делать для клиенток маленькие выезды (как длинные выходные) на три-четыре ночи. Первым туром стала Армения: из Дубая прямой рейс всего три часа.

Тогда я все еще работала в авиакомпании, но уволилась через три с половиной года. Жизнь в Дубае стала классным трамплином, но мне хотелось идти вперед и открывать новые горизонты.Мы стали делать больше туров. Сначала для меня верхом успеха была одна поездка в месяц, но за первый год мы сделали больше 30. Проект стал развиваться, но в самом начале у меня не было конкретной бизнес-модели: моя коллега предложила попробовать вместе делать вот такие туры — мы создали страничку в Instagram, и все получилось.

«Никакую маржу мы тогда не считали». Как девушка из Львова построила бизнес на путешествиях
Фото предоставлено героиней материала

«Никакую маржу мы тогда не считали»

Мы сделали первый пост, где написали, что собираемся в Армению, указали даты, прямо в комментариях опубликовали программу. У нас тогда еще не было сайта. И, наверное, благодаря моему блогу и личному бренду (я уже вела блог в ЖЖ много лет) люди просто доверились, внесли предоплаты и поехали с нами в тур. Никакую маржу мы тогда не считали.

Организация туров — это наша работа, которая приносит прибыль. Хотя, признаюсь, бывает так, что не собирается полная группа, но мы все равно отправляемся в путешествие. И даже если очевидно, что прибыль будет равна нулю, поездка все равно состоится. Люди, которым мы уже подтвердили бронь, уже покупают билеты и внесли предоплату, поэтому мы обязаны поехать. Важно, что люди доверяют нам свой отпуск. Основные наши расходы — это предоплата, например, за отели, за транспорт и так далее. И, конечно, мы стараемся все это учесть, когда собираем тур. Также часть расходов уходит на продвижение и оплату труда нашей команды.

Поскольку проект родился сам собой, нам ничего не потребовалось для старта. У меня уже была лояльная аудитория, которая меня знала, которая хотела со мной путешествовать. Еще когда я была стюардессой, летая по миру, вместо того чтобы спать в номере и восстанавливаться, я очень активно знакомилась с людьми. Практически в каждом городе мира старалась находить русскоязычных девушек, встречаться с ними, знакомиться лично. Поэтому у меня уже собралась очень большая классная компания в разных странах. И когда я объявила о том, что вот мы пробуем такой формат, девочки сразу откликнулись, и нам не потребовалось никаких вложений. Мы просто купили себе билеты и потом окупили все расходы (жилье, еду) за счет того, что собрался тур.

«Никакую маржу мы тогда не считали». Как девушка из Львова построила бизнес на путешествиях
Фото предоставлено героиней материала

Круто, когда у тебя есть сильный личный бренд. Поэтому, в принципе, я даже не изучала свою целевую аудиторию. Сегодня покупают туры в основном девушки. Но бывают у нас и смешанные поездки, мы объявляем их по заявкам, ребята приезжают парами. Бывало, что приезжали, например, брат с сестрой, муж с женой. Мы с удовольствием всегда проводим туры и так, но их намного меньше, в процентном соотношении, наверное, где-то 5−10%, не больше.

Стараемся делать формат туров высокого качества с максимально доступными ценами. У нас нет цели сэкономить или как-то бюджетно путешествовать: мы за изобилие, за красоту момента.

Выбираем отели 4−5 звезд. Просто в некоторых странах, таких же, как Армения, например, иногда нет возможности найти хороший пятизвездочный отель. В таком случае придумываем интересные необычные форматы — все зависит от страны.

Но главное, что мы стараемся уходить от клише и редко прибегаем к услугам экскурсоводов, гидов. Для нас самое главное — это общение и эмоции. Очень важна местная кухня: мы любим вкусно и красиво поесть. Еде и подбору ресторанов уделяем особое внимание. Конечно, важны и красивые фотографии, если ваша аудитория находится в Instagram.

«Никакую маржу мы тогда не считали». Как девушка из Львова построила бизнес на путешествиях
Фото предоставлено героиней материала

«Наш локомотив на полном ходу нажал стоп-кран»: о пандемии

В начале пути у нас практически не было сложностей. Все было понятно, естественно и в какой-то степени даже легко, потому что мы организовывали туры туда, где уже сами были. Например, моя партнер уже была в Армении. Она даже возила туда группу.

Но, если честно, достаточно непросто собирать людей в подобные туры. Не многие знают о таком формате путешествий, кто-то не доверяет либо боится попробовать. А сейчас все это усложняют запреты на въезд в связи с пандемией, постоянные новости о закрытии стран, о перемене условий пребывания и т.д. Наверное, для меня сейчас это самая большая сложность: когда собираешь тур, просто не столкнуться с тем, что завтра страну закроют и все придется отменить. Так, например, в марте 2020 года мы спустились на берег с огромного лайнера, а следующая группа людей уже туда попасть не смогла — круизы по всему миру отменили. Мы тогда выплывали из Дубая и возвращались обратно. И после этого в «Париже Персидского залива» (так часто называют город) у нас должен был состояться девичник. Все готово, чат с участницами создан, настроение чемоданное. Но буквально за несколько дней все страны в мире закрылись — и нам пришлось отменить встречу.

В апреле было запланировано рекордных 5 туров в месяц. Но наш локомотив на полном ходу нажал стоп-кран, и нам пришлось все это остановить. Некоторым участницам пришлось вернуть деньи — было достаточно непросто.

«Никакую маржу мы тогда не считали». Как девушка из Львова построила бизнес на путешествиях
Фото предоставлено героиней материала

У нас раньше была возможность путешествовать практически по всему миру. Мы побывали в огромном количестве стран. Но сейчас возможности ограничены. Прошлые два года мы делали акцент на местный туризм в России: у нас появились туры на Алтай, Байкал, в Питер и даже в близлежащее регионы, такие как Махачкала. Она у нас стала просто флагманским туром за эти полтора года. Мы ездили туда практически раз в несколько месяцев, и это всегда полные группы. Люди любят горы, новые места, вкусную еду и душевность, духовность этих мест.

Конечно, кризис негативно повлиял на нашу работу. Путешествия стали более желанными, для некоторых — более редкими. Люди теперь подходят более тщательно к путешествиям.

«Органическое развитие сейчас практически невозможно, нужно постоянно вкладывать средства»

Изначально, конечно, мы полностью всеми вопросами занимались сами. Я вела Instagram, находила картинки, фотографии. Благо у меня контента очень много. Сами же вели сторис. Раньше, когда нельзя было делать репост сторис, мне приходилось вести Instagram и для своей личной страницы, и для бизнес-аккаунта. Мы занимались обработкой заявок, продвижением, полностью организовывали туры самостоятельно.

Сейчас, конечно, наша команда расширилась. У нас есть два человека, которые работают на постоянной основе и занимаются именно работой с клиентами и ведением социальных сетей. 4−6 человек на постоянной основе ведут туры. Есть девушки, которые живут в определенных регионах, куда мы возим клиентов: на Байкале, на Алтае и так далее. И в некоторые места мы водим туры сами, например, я вожу тур в Карадениз, он очень аутентичный и совершенно не мейнстримный.

«Никакую маржу мы тогда не считали». Как девушка из Львова построила бизнес на путешествиях
Фото предоставлено героиней материала

Для меня непривычно, что органическое развитие сейчас практически невозможно, нужно постоянно вкладывать средства. Раньше мой блог рос органически, люди приходили и оставались, потому что интересно. Но я могу сказать, что наилучший эффект дает личный бренд. И, конечно, через личный блог большинство людей приходило.

Сейчас проект у нас уже узнаваемый. Ему 4 года и он уже как самостоятельная единица. Бывает, что к нам в туры приезжают люди, которые нас лично не знают, но знают наш проект, что радует. На мой взгляд, самое важное — это сарафанное радио, не нужно постоянно продвигать проект просто через таргет. Нет точной суммы, которую мы тратим на рекламу ежемесячно: только некоторые анонсы ставим на таргет, но это небольшой процент. Хорошо помогает дружба с блогерами и возможность приглашать их на специальных условиях. Аудитория у настоящего блогера тоже очень классная и живая.

«Никакую маржу мы тогда не считали». Как девушка из Львова построила бизнес на путешествиях
Фото предоставлено героиней материала

«Проект живет, растет и масштабируется»

Путешествия — это не единственное направление моей деятельности. Я уже второй год изучаю Human Design — это система, которая включает элементы астрологии, Книги Перемен, каббалы и концепции чакр. Также у меня есть мастер-классы по работе стюардессой, которые можно посмотреть в любой точке земного шара. И еще один бизнес, которым я начала активно заниматься с апреля, — это эфирные масла.

«NEVERBORED TRAVEL» живет, растет и масштабируется. Но мое участие в нем именно как организатора немного сократилось. И поэтому мы планируем масштабироваться. Мы всегда готовы открывать новые направления, брать новых людей, и я всегда «за». Сейчас как раз этим занимаемся, но лично я диверсифицирую бизнес — это помогает не выгорать, любить все, что делаешь.

Я знаю много людей, которые тоже занимались турами, и сейчас они не получают от этого удовольствия, для них уже это «просто работа».

Изначально они уходили от скучных будней, а потом, когда ты этим занимаешься просто нон-стоп, даже путешествия по всему миру с группами становятся буднями. Это очень-очень сильная эмоциональная вовлеченность, и я, чтобы не выгорать, периодически просто переключаюсь с одной деятельности на другую. Это помогает. И, конечно, эфирные масла мне помогают поддерживать эмоциональное состояние и здоровье. Поэтому у меня все складывается как пазл, и на данный момент все деятельности очень красиво и круто переплетаются между собой.

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Героиня нашего материала Ксения Марченко была стюардессой, а теперь строит бизнес на путешествиях. Но только не как турагент, а, скорее, как грамотная подруга,...
 
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