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В Минске простились с Михаилом Козинцом
Источник материала: ОНТМинске простились с Михаилом Козинцом" class="one-news__figure-img">
Музыка стала его жизнью. В Минске простились с главным дирижёром Национального академического народного оркестра имени Жиновича Михаилом Козинцом.
Он впервые открыл двери столичной филармонии в далеком 72-ом. А уже через три года стал художественным руководителем и главным дирижёром оркестра. Вывел коллектив на высочайший уровень. И по праву был удостоен высоких наград и премий, среди которых медаль Франциска Скорины. И сегодня в этой же филармонии, которая за 50 лет работы стала ему вторым домом, с маэстро пришли проститься друзья, коллеги, почитатели его таланта.
Похоронят Михаила Козинца, как он и завещал, на малой родине в Вилейке. Семье выдающегося дирижёра переданы соболезнования от Президента.
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Музыка стала его жизнью. В Минске простились с главным дирижёром Национального академического народного оркестра имени Жиновича Михаилом Козинцом. Он впервые...
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