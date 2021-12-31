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В Минске простились с Михаилом Козинцом

31.12.2021 14:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Музыка стала его жизнью. В Минске простились с главным дирижёром Национального академического народного оркестра имени Жиновича Михаилом Козинцом.  

Он впервые открыл двери столичной филармонии в далеком 72-ом. А уже через три года стал художественным руководителем и главным дирижёром оркестра. Вывел коллектив на высочайший уровень. И по праву был удостоен высоких наград и премий, среди которых медаль Франциска Скорины. И сегодня в этой же филармонии, которая за 50 лет работы стала ему вторым домом, с маэстро пришли проститься друзья, коллеги, почитатели его таланта. 

Похоронят Михаила Козинца, как он и завещал, на малой родине в Вилейке. Семье выдающегося дирижёра переданы соболезнования от Президента.

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Теги: Минск
 
 
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Музыка стала его жизнью. В Минске простились с главным дирижёром Национального академического народного оркестра имени Жиновича Михаилом Козинцом.   Он впервые...
 
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