Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно точно сбылось? ТОП советов

Источник материала: ОНТ

Еще чуть-чуть и мы услышим бой курантов, под который миллионы людей будут просить Вселенную исполнить их желания. Кто-то попросит здоровья себе и близкими, кто-то – новую машину и отдых на Мальдивах. Желания у всех разные, но цель одна – чтобы оно исполнилось. Как загадать так, чтобы ваша мечта действительно исполнилась – даем несколько советов.

1. Во-первых, нельзя загадывать желание, желая вреда и зла другим. Посыл обязательно должен быть позитивным.

2. Желание должно быть реально достижимым. Масштаб желания "хочу полететь в космос или миллион долларов в следующем году" вряд ли осуществим.

3. Кстати, лучше загадывать не сумму денег, а то, на что вы планируете их потратить. Например, открыть бизнес или купить новую квартиру.

4. Постарайтесь избавиться от негативных установок: вместо «хочу, чтобы никто из моих близких не умер», загадывать лучше «все мои близкие живы и здоровы».

5. Постарайтесь четче определить цель: похудеть, разбогатеть и переехать – очень размытые цель. Определите конкретную точку, которую вы хотите достичь. Например, сбросить вес до 55 кг.

6. И не бросайте просто так свое желание во Вселенную так, что на следующий день даже не вспомните, что загадали. Мечта должна быть искренней и осознанной. Следует заранее придумать, что вы хотите загадать и лучше записать ее на бумажке, а на следующий день вы можете придумать пошаговый план, как достичь своей цели!

Удачи и пусть ваши желания в Новом году обязательно исполнятся!

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram