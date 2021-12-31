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Глава МВД поздравил победителя проведенной министерством детской викторины

31.12.2021 14:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глава МВД поздравил победителя проведенной министерством детской викторины

Время чудес и исполнения желаний! Министерство внутренних дел помогло осуществить мечту семилетнего Никиты Шелкова из Полоцка!

В нынешнем году он выиграл в викторине, которую проводила белорусская милиция. Сегодня министр поздравил Никиту с победой и даже уступил ему своё рабочее место. Маленькому жителю Полоцка доложили о праздничной обстановке по всей стране. 

На этом сюрпризы не закончились. В преддверии праздника Никита написал письмо милицейскому Деду Морозу. Тот помог найти ему нового друга. 

Мечта Никиты исполнилась ещё до боя часов. И пусть в оставшееся время уходящего года ваши сокровенные мечты также непременно сбудутся. 

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Время чудес и исполнения желаний! Министерство внутренних дел помогло осуществить мечту семилетнего Никиты Шелкова из Полоцка! В нынешнем году он выиграл в...
 
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