Глава МВД поздравил победителя проведенной министерством детской викторины

Источник материала: ОНТ

Время чудес и исполнения желаний! Министерство внутренних дел помогло осуществить мечту семилетнего Никиты Шелкова из Полоцка!

В нынешнем году он выиграл в викторине, которую проводила белорусская милиция. Сегодня министр поздравил Никиту с победой и даже уступил ему своё рабочее место. Маленькому жителю Полоцка доложили о праздничной обстановке по всей стране.

На этом сюрпризы не закончились. В преддверии праздника Никита написал письмо милицейскому Деду Морозу. Тот помог найти ему нового друга.

Мечта Никиты исполнилась ещё до боя часов. И пусть в оставшееся время уходящего года ваши сокровенные мечты также непременно сбудутся.

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