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Глава МВД поздравил победителя проведенной министерством детской викторины
Источник материала: ОНТ
Время чудес и исполнения желаний! Министерство внутренних дел помогло осуществить мечту семилетнего Никиты Шелкова из Полоцка!
В нынешнем году он выиграл в викторине, которую проводила белорусская милиция. Сегодня министр поздравил Никиту с победой и даже уступил ему своё рабочее место. Маленькому жителю Полоцка доложили о праздничной обстановке по всей стране.
На этом сюрпризы не закончились. В преддверии праздника Никита написал письмо милицейскому Деду Морозу. Тот помог найти ему нового друга.
Мечта Никиты исполнилась ещё до боя часов. И пусть в оставшееся время уходящего года ваши сокровенные мечты также непременно сбудутся.
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Время чудес и исполнения желаний! Министерство внутренних дел помогло осуществить мечту семилетнего Никиты Шелкова из Полоцка! В нынешнем году он выиграл в...
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