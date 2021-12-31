Лукашенко: 2022 год будет объявлен Годом исторической памяти

Источник материала: ОНТ

В Беларуси будущий год будет Годом исторической памяти. Об этом Глава государства сообщил 31 декабря в ходе рабочего визита в РНПЦ «Мать и дитя», пишет БЕЛТА.

Фото: Госпогранкомитет, архив

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