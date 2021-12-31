Умер народный художник Беларуси Василий Шарангович

Источник материала: ОНТ

Василий Петрович Шарангович скончался на 83-м году жизни. О смерти художника телеканалу ОНТ сообщила его семья.

Василий Петрович являлся народным художником, профессором, лауреатом государственной премии Беларуси, долгое время был ректором Академии искусств.

Пару дней назад скончалась его супруга, а сегодня и он сам, не дожив до своего дня 83-летия всего пару недель.

На своей выставке в 2019 году он сказал: «Я всю жизнь любил, люблю и буду любить свою малую родину. Я хотел своим творчеством показать красоту родной земли, тех людей, с которыми жил, хотел донести образ настоящего белоруса».

Родом Василий Шарангович из Мядельского района Минской области.

Прощание с Василием Шаранговичем пройдет 3 января с 11:00 до 13:00 в Минске в Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа. Похоронят народного художника на Восточном (Московском) кладбище.

Фото: БЕЛТА

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