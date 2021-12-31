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Умер народный художник Беларуси Василий Шарангович
Источник материала: ОНТ
Василий Петрович Шарангович скончался на 83-м году жизни. О смерти художника телеканалу ОНТ сообщила его семья.
Василий Петрович являлся народным художником, профессором, лауреатом государственной премии Беларуси, долгое время был ректором Академии искусств.
Пару дней назад скончалась его супруга, а сегодня и он сам, не дожив до своего дня 83-летия всего пару недель.
Родом Василий Шарангович из Мядельского района Минской области.
Прощание с Василием Шаранговичем пройдет 3 января с 11:00 до 13:00 в Минске в Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа. Похоронят народного художника на Восточном (Московском) кладбище.
Фото: БЕЛТА
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Василий Петрович Шарангович скончался на 83-м году жизни. О смерти художника телеканалу ОНТ сообщила его семья. Василий Петрович являлся народным художником,...
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