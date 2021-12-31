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Пожары охватили американский штат Колорадо: более 30 тыс. местных жителей эвакуированы

31.12.2021 14:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожары охватили американский штат Колорадо: более 30 тыс. местных жителей эвакуированы

Встретить новый год в своих домах не смогут жители Колорадо. Более 30 тысяч человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров.

В штате введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь уже на площади в 700 гектаров – бороться с ним просто невозможно. Пламя уничтожает дом за домом, более 600 строений повреждено или сгорели. Причиной пожара могло стать обрушение линий электропередачи, которые, по предварительной версии, сорвал сильный ветер.

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Встретить новый год в своих домах не смогут жители Колорадо. Более 30 тысяч человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров. В штате введен режим чрезвычайной...
 
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