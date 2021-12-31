Лукашенко поручил в первом полугодии 2022 года создать в стране банк данных ЭКО

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поручил в первом полугодии нового года создать в стране банк данных ЭКО.

Об этом стало известно во время визита главы государства в Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», сообщает «Пул Первого».

Фото: пресс-служба Минздрава

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