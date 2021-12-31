ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заморские территории Франции охватили антиковидные протесты

31.12.2021 14:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Заморские территории Франции охватили антиковидные протесты

Антиковидные протесты с требованиями больших прав для автономий. Волнения докатились до французских заморских владений.  

Центром народного протеста стала Гваделупа. Жители островов в Карибском море выступают против обязательной вакцинации и ковидных спецпропусков, а также призывают французские власти обратить внимание на социально-экономические проблемы острова. Всё больше людей присоединяются к забастовке, требуя больших прав и свобод для автономии, вплоть до полной независимости Гваделупы. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антиковидные протесты с требованиями больших прав для автономий. Волнения докатились до французских заморских владений.   Центром народного протеста стала...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Никакую маржу мы тогда не считали». Как девушка из Львова построила бизнес на путешествиях
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by