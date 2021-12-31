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Заморские территории Франции охватили антиковидные протесты
Источник материала: ОНТ
Антиковидные протесты с требованиями больших прав для автономий. Волнения докатились до французских заморских владений.
Центром народного протеста стала Гваделупа. Жители островов в Карибском море выступают против обязательной вакцинации и ковидных спецпропусков, а также призывают французские власти обратить внимание на социально-экономические проблемы острова. Всё больше людей присоединяются к забастовке, требуя больших прав и свобод для автономии, вплоть до полной независимости Гваделупы.
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Антиковидные протесты с требованиями больших прав для автономий. Волнения докатились до французских заморских владений. Центром народного протеста стала...
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