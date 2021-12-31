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Посмотрите, как на единственной в Беларуси фабрике елочных игрушек, создают уникальные новогодние украшения
Источник материала: ОНТ
Уже много лет Андрей Бегун привозит из путешествий не магниты на холодильник, а елочные игрушки. Наш корреспондент Вероника Артемьева побывала на производстве и познакомилась с процессом их создания.
У коллекционера Андрея Бегуна хобби – собирать новогодние украшения стало делом всей жизни. Более тысячи новогодних атрибутов, которые Андрей собирал практически по всему миру, сейчас выставлены в Национальном историческом музее. Посетители могут увидеть игрушки из Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Перу, Конго. Проект стал ежегодной доброй традицией в преддверии праздника.
Мировую коллекцию елочных игрушек можно лицезреть по 23 января. Кстати, Андрей не только организатор выставки, а прежде всего создатель фабрики елочных игрушек.
В преддверии Нового года здесь стали работать в три смены. Открыл фабрику коллекционер пять лет назад. За этот год здесь изготовили около трех тысяч различных новогодних украшений.
Кстати, чтобы заниматься росписью игрушек, художественное образование не обязательно. Здесь включают в работу и людей с ограниченными возможностями.
Все игрушки с фабрики можно купить в магазинах. Но прежде, чем попасть к покупателю, они проходят этап упаковки.
В день один специалист упаковывает 450-500 игрушек. Собственно, наш медальон можно отправлять на склад.
Елочные игрушки – это не просто новогоднее украшение, они могут передаваться из поколения в поколение, сохранять тепло рук каждого члена семьи и дарить настроение вашим близким долгие годы.
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Посмотрите, как на единственной в Беларуси фабрике елочных игрушек, создают уникальные новогодние украшения
Уже много лет Андрей Бегун привозит из путешествий не магниты на холодильник, а елочные игрушки. Наш корреспондент Вероника Артемьева побывала на производстве и...
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