Посмотрите, как на единственной в Беларуси фабрике елочных игрушек, создают уникальные новогодние украшения

Источник материала: ОНТ

Уже много лет Андрей Бегун привозит из путешествий не магниты на холодильник, а елочные игрушки. Наш корреспондент Вероника Артемьева побывала на производстве и познакомилась с процессом их создания.

У коллекционера Андрея Бегуна хобби – собирать новогодние украшения стало делом всей жизни. Более тысячи новогодних атрибутов, которые Андрей собирал практически по всему миру, сейчас выставлены в Национальном историческом музее. Посетители могут увидеть игрушки из Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Перу, Конго. Проект стал ежегодной доброй традицией в преддверии праздника.

Андрей Бегун, директор фабрики елочных игрушек: «Каждый посетитель может выбрать какую-то свою интересную игрушку, которая ему понравится, потому что очень сложно понравиться всем, но на этой выставке все могут найти то, что им будет мило. Люди более старшего поколения, конечно, обращают внимание на советские игрушки, вспоминая свою молодость. Детишки рассматривают рождественский городок, рассматривают интересные яркие игрушки из Индии. Пока путешествовать нельзя в реальности из-за ковида, можно путешествовать виртуально у нас».

Мировую коллекцию елочных игрушек можно лицезреть по 23 января. Кстати, Андрей не только организатор выставки, а прежде всего создатель фабрики елочных игрушек.

Вероника Артемьева, корреспондент: «В Минске находится единственная в Беларуси фабрика по производству елочных игрушек. Здесь трудятся более 30 человек. И все для того, чтобы каждый из мог украсить свою елку красивыми оригинальными игрушками».

В преддверии Нового года здесь стали работать в три смены. Открыл фабрику коллекционер пять лет назад. За этот год здесь изготовили около трех тысяч различных новогодних украшений.

Елена Грицук, главный художник фабрики елочных игрушек: «Если мы говорим конкретно про эту игрушку, к нам приезжает стеклянная заготовка, которая идет на обрезку, потом на последующую печать и попадаем к нам на допдекор. Первым этапом мы украшаем торцы медальона, берем губку с краской, прокрашиваем весь торец по кругу и сразу, пока краска не засохла, нужно посыпать блестками, иначе блестки не приклеятся. Дальше делаем допдекор, мы делаем таким специальным тюбиком, просто добавляем элементы, чтобы немножко украсить нашу картинку, делам здесь точки, подчеркиваем сугробы, ставим небольшие точечки на снежинках и посыпаем блестками».

Кстати, чтобы заниматься росписью игрушек, художественное образование не обязательно. Здесь включают в работу и людей с ограниченными возможностями.

Все игрушки с фабрики можно купить в магазинах. Но прежде, чем попасть к покупателю, они проходят этап упаковки.

Валентина Цыганкова, укладчик-упаковщик фабрики елочных игрушек: «Берется игрушка, вот это называется коронка, она нужна для того, чтобы повесить игрушку на елку, она берется так вставляется и за это ушко оно вешается на елку, дальше берется коробочка, в которую упаковывается».

В день один специалист упаковывает 450-500 игрушек. Собственно, наш медальон можно отправлять на склад.

Андрей Бегун, директор фабрики елочных игрушек: «Любая игрушка несет некоторую идею, некоторую философию. Нельзя делать игрушки без души, потому что они получаются неправильными. Когда мы изначально создавали наше производство, мы понимали, что народ устал от засилья чужих игрушек. У нас Дед Мороз, как ни крути, а не Санта Клаус, который нам навязывается, у нас милые снегири, которые поют на славянском, а не какие-то американские красный кардинал, птичка у нас не живет, но они почему-то продаются. Поэтому мы делали игрушки, которые акцентированы на нашу культуру, на нашу природу».

Елочные игрушки – это не просто новогоднее украшение, они могут передаваться из поколения в поколение, сохранять тепло рук каждого члена семьи и дарить настроение вашим близким долгие годы.

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