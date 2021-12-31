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Финтех, агротех и блокчейн. В какие IT-проекты стоит инвестировать в 2022-м

31.12.2021 16:29 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Финтех, агротех и блокчейн. В какие IT-проекты стоит инвестировать в 2022-м
Фото: hackaphone.ru

Экспорт белорусского Парка высоких технологий за девять месяцев 2021 года превысил $ 2,3 млрд, а темп роста составил 125%. Это треть всего экспорта услуг Беларуси. До рекордных $ 2,7 млрд, которые ПВТ показал за весь 2020 год, осталось совсем чуть-чуть. Что еще важного произошло в IT за год и чего ждать от этой отрасли в 2022-м, порталу «Про бизнес» рассказали управляющий партнёр инвестиционно-консалтинговой компании ASER Олег Ильин и старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры» Денис Алейников.

Несмотря на кризис, пандемию и санкции, Парк высоких технологий показывает хорошие темпы роста и постоянно принимает новых резидентов. Недавно в ПВТ зарегистрировали еще 52 компании, «более 20 из которых планируют заниматься разработкой собственных продуктов». Хотя в начале 2021 года оптимизма в отношении IT-сектора было немного. Настроения колебались от «у Беларуси пока есть шанс» или «айтишники еще малой кровью отделались» до «все будет хорошо, несмотря на риск глобальной стагнации».

«В следующем году будет активно развиваться финтех и агротех»

Финтех, агротех и блокчейн. В какие IT-проекты стоит инвестировать в 2022-м
Олег Ильин
Управляющий партнёр инвестиционно-консалтинговой компании ASER

— Беларусь идет, безусловно, в фарватере глобальных трендов и стремительного роста мировой емкости IT-сектора. Наша компания, которая является одним из активных игроков рынка консалтинговых услуг по сопровождению вступления компаний в ПВТ, не почувствовала большого спада спроса со стороны IT-бизнеса. В то же время, я бы отметил, что поменялся портрет целевого клиента: последний год мы все больше стали работать со стартапами, в меньшей степени с аутсорсинговыми компаниями (хотя целый пул аутсорсеров мы в 2021 году завели в ПВТ). Также я бы отметил, что приток зарубежных проектов также снизился, хотя в текущем году мы успешно поработали с европейскими, российскими, израильскими и другими проектами.

2021 год был весьма активным на рынке M&A в сегменте IT. Итоги года будем подводить в январе-феврале 2022 года, но уже точно можно сказать, что сделок было не меньше, чем в прошлом году. По ощущениям, наблюдается снижение интереса к белорусским стартапам со стороны венчурных фондов, причем как внутренних игроков, так и иностранных венчурных капиталистов.Это уже очевидно по количеству сделок. Однако в 2021 году на венчурном рынке было также несколько интересных продаж наших стартапов (Vochi, Easybrain, Targetprocess).

Интересно, что Pandadoc стала «единорогом», а EPAM вырастил акции до $ 700+ и вошел в S&P 500. Мне кажется, случилось то, что было должно случиться. Все это даст сил и веры IT-сообществу творить и созидать дальше. Истории успеха всегда вдохновляют, учат предпринимателей не бояться пробовать. А это благоприятно отразиться на количестве новых успешных кейсов в будущем.

Особенно хочется отметить несколько компаний по результатам прошлого года. Например, FLO и Pandadoc — образцовые проекты венчурных серийных предпринимателей, которые показывают, как можно и нужно делать бизнес в современном мире.

Из hardware-проектов мы наблюдаем и верим в проект Cropfleet. Ребята работают над разработкой и организацией производства автономного роботизированного комплекса для внесения средств защиты растений и микроудобрений дронами. Это сегодня одно из наиболее перспективных проектов в агротех-секторе.

Среди финтех-проектов мы активно и с удовольствием помогаем первому и единственному легальному критпообменнику Беларуси WhiteBird. Уверен, что следующий год ребята сделают свой квантовый скачок.

А из крупных игроков мне симпатизирует LINEV ADANI. Я думаю, что, если г-н Линев решится на IPO где-нибудь на Лондонской или Варшавской бирже, это будет супер кейс для страны.

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2022 год будет для IT-сектора, скорее всего, примерно таким же как 2021-й. Мне кажется, что мы увидим много интересных кейсов с точки зрения развития финансовой инженерии, ICO и т.д. Недавно, например, ООО «РЕИТ Индастриал» объявило о начале первичного размещения токенов (ICO) на криптобирже FREE2EX. По своей сути эти токены являются токенизированным аналогом акций REIT (Real Estate Investment Trust) или паев ПИФов, которые позволяют вложить финансовые ресурсы в недвижимость.

Инвестировать в 2022-м стоит в проекты финтеха и агротеха. Прогнозирую дальнейший активный рост наших криптобирж на фоне бурного развития криптоиндустрии. Также думаю, что следующий год будет максимально благоприятным для майнеров, что обусловлено комфортной юридической средой и введенными спецтарифами на электроэнергию. Кажется, что государство по-настоящему поверило в эту отрасль и мы видим «зеленый свет» как для белорусских майнеров, так и для прихода иностранных игроков.

«ПВТ выглядит сейчас как поезд-снегорез: запустили и он бежит вперёд, несмотря ни на что»

Финтех, агротех и блокчейн. В какие IT-проекты стоит инвестировать в 2022-м
Денис Алейников
Старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры»

— ПВТ это проект с огромным запасом прочности. Он выглядит сейчас как поезд-снегорез: запустили и он бежит вперёд, несмотря ни на что, абсолютно unstoppable. Я горжусь им и многие, я думаю, гордятся.

В 2021-м были знаковые сделки и будут ещё. Талантов у нас много. А вот с венчурными инвестициями для стартапов стало слабо сейчас. Акселератора вообще нет ни одного. И надо как-то над этим работать, ведь молодёжь подростает (у меня у самого два стартапера в семье).

В новом году я бы вкладывал в инфраструктурные проекты на блокчейне. Visa недавно объявила, что идёт в крипто: для меня это серьёзный маркер. Многие другие институциональные и инфраструктурные игроки также двинулись в блокчейн. Все здесь будет стремительно расти, укрупняться и выходить на традиционные рынки через IPO и другие традиционные инструменты.

Как пример, мы уже увидели в этом году IPO Криптобиржи Coinsbase. Не самая крупная, кстати, биржа. Экосистемы, конкурирующие с Ethereum, такие как Solana, Polladot или Tron сильно выросли за этот год и их токены уже вышли на биржу в качестве ETN (расписки, которая торгуется на бирже, — прим. «Про бизнес»). Ждём от них бум крутых новостей.

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