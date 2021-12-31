Финтех, агротех и блокчейн. В какие IT-проекты стоит инвестировать в 2022-м

Источник материала: ProBusiness

Экспорт белорусского Парка высоких технологий за девять месяцев 2021 года превысил $ 2,3 млрд , а темп роста составил 125%. Это треть всего экспорта услуг Беларуси. До рекордных $ 2,7 млрд, которые ПВТ показал за весь 2020 год , осталось совсем чуть-чуть. Что еще важного произошло в IT за год и чего ждать от этой отрасли в 2022-м, порталу «Про бизнес» рассказали управляющий партнёр инвестиционно-консалтинговой компании ASER Олег Ильин и старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры» Денис Алейников.

Несмотря на кризис, пандемию и санкции, Парк высоких технологий показывает хорошие темпы роста и постоянно принимает новых резидентов. Недавно в ПВТ зарегистрировали еще 52 компании , «более 20 из которых планируют заниматься разработкой собственных продуктов». Хотя в начале 2021 года оптимизма в отношении IT-сектора было немного. Настроения колебались от «у Беларуси пока есть шанс» или «айтишники еще малой кровью отделались» до «все будет хорошо, несмотря на риск глобальной стагнации» .

«В следующем году будет активно развиваться финтех и агротех»

Олег Ильин

Управляющий партнёр инвестиционно-консалтинговой компании ASER

— Беларусь идет, безусловно, в фарватере глобальных трендов и стремительного роста мировой емкости IT-сектора. Наша компания, которая является одним из активных игроков рынка консалтинговых услуг по сопровождению вступления компаний в ПВТ, не почувствовала большого спада спроса со стороны IT-бизнеса. В то же время, я бы отметил, что поменялся портрет целевого клиента: последний год мы все больше стали работать со стартапами, в меньшей степени с аутсорсинговыми компаниями (хотя целый пул аутсорсеров мы в 2021 году завели в ПВТ). Также я бы отметил, что приток зарубежных проектов также снизился, хотя в текущем году мы успешно поработали с европейскими, российскими, израильскими и другими проектами.

2021 год был весьма активным на рынке M&A в сегменте IT. Итоги года будем подводить в январе-феврале 2022 года, но уже точно можно сказать, что сделок было не меньше, чем в прошлом году. По ощущениям, наблюдается снижение интереса к белорусским стартапам со стороны венчурных фондов, причем как внутренних игроков, так и иностранных венчурных капиталистов. Это уже очевидно по количеству сделок. Однако в 2021 году на венчурном рынке было также несколько интересных продаж наших стартапов (Vochi, Easybrain, Targetprocess).

Интересно, что Pandadoc стала «единорогом», а EPAM вырастил акции до $ 700+ и вошел в S&P 500. Мне кажется, случилось то, что было должно случиться. Все это даст сил и веры IT-сообществу творить и созидать дальше. Истории успеха всегда вдохновляют, учат предпринимателей не бояться пробовать. А это благоприятно отразиться на количестве новых успешных кейсов в будущем.

Особенно хочется отметить несколько компаний по результатам прошлого года. Например, FLO и Pandadoc — образцовые проекты венчурных серийных предпринимателей, которые показывают, как можно и нужно делать бизнес в современном мире.

Из hardware-проектов мы наблюдаем и верим в проект Cropfleet. Ребята работают над разработкой и организацией производства автономного роботизированного комплекса для внесения средств защиты растений и микроудобрений дронами. Это сегодня одно из наиболее перспективных проектов в агротех-секторе.

Среди финтех-проектов мы активно и с удовольствием помогаем первому и единственному легальному критпообменнику Беларуси WhiteBird. Уверен, что следующий год ребята сделают свой квантовый скачок.

А из крупных игроков мне симпатизирует LINEV ADANI. Я думаю, что, если г-н Линев решится на IPO где-нибудь на Лондонской или Варшавской бирже, это будет супер кейс для страны.

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2022 год будет для IT-сектора, скорее всего, примерно таким же как 2021-й. Мне кажется, что мы увидим много интересных кейсов с точки зрения развития финансовой инженерии, ICO и т.д. Недавно, например, ООО «РЕИТ Индастриал» объявило о начале первичного размещения токенов (ICO) на криптобирже FREE2EX . По своей сути эти токены являются токенизированным аналогом акций REIT (Real Estate Investment Trust) или паев ПИФов, которые позволяют вложить финансовые ресурсы в недвижимость.

Инвестировать в 2022-м стоит в проекты финтеха и агротеха. Прогнозирую дальнейший активный рост наших криптобирж на фоне бурного развития криптоиндустрии. Также думаю, что следующий год будет максимально благоприятным для майнеров, что обусловлено комфортной юридической средой и введенными спецтарифами на электроэнергию. Кажется, что государство по-настоящему поверило в эту отрасль и мы видим «зеленый свет» как для белорусских майнеров, так и для прихода иностранных игроков.

«ПВТ выглядит сейчас как поезд-снегорез: запустили и он бежит вперёд, несмотря ни на что»

Денис Алейников

Старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры»

— ПВТ это проект с огромным запасом прочности. Он выглядит сейчас как поезд-снегорез: запустили и он бежит вперёд, несмотря ни на что, абсолютно unstoppable. Я горжусь им и многие, я думаю, гордятся.

В 2021-м были знаковые сделки и будут ещё. Талантов у нас много. А вот с венчурными инвестициями для стартапов стало слабо сейчас. Акселератора вообще нет ни одного. И надо как-то над этим работать, ведь молодёжь подростает (у меня у самого два стартапера в семье).

В новом году я бы вкладывал в инфраструктурные проекты на блокчейне. Visa недавно объявила , что идёт в крипто: для меня это серьёзный маркер. Многие другие институциональные и инфраструктурные игроки также двинулись в блокчейн. Все здесь будет стремительно расти, укрупняться и выходить на традиционные рынки через IPO и другие традиционные инструменты.

Как пример, мы уже увидели в этом году IPO Криптобиржи Coinsbase. Не самая крупная, кстати, биржа. Экосистемы, конкурирующие с Ethereum, такие как Solana, Polladot или Tron сильно выросли за этот год и их токены уже вышли на биржу в качестве ETN (расписки, которая торгуется на бирже, — прим. «Про бизнес»). Ждём от них бум крутых новостей.

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