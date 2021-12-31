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Финтех, агротех и блокчейн. В какие IT-проекты стоит инвестировать в 2022-м
31.12.2021 16:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Экспорт белорусского Парка высоких технологий за девять месяцев 2021 года
Несмотря на кризис, пандемию и санкции, Парк высоких технологий показывает хорошие темпы роста и постоянно принимает новых резидентов. Недавно в ПВТ
«В следующем году будет активно развиваться финтех и агротех»
— Беларусь идет, безусловно, в фарватере глобальных трендов и стремительного роста мировой емкости IT-сектора. Наша компания, которая является одним из активных игроков рынка консалтинговых услуг по сопровождению вступления компаний в ПВТ, не почувствовала большого спада спроса со стороны IT-бизнеса. В то же время, я бы отметил, что поменялся портрет целевого клиента: последний год мы все больше стали работать со стартапами, в меньшей степени с аутсорсинговыми компаниями (хотя целый пул аутсорсеров мы в 2021 году завели в ПВТ). Также я бы отметил, что приток зарубежных проектов также снизился, хотя в текущем году мы успешно поработали с европейскими, российскими, израильскими и другими проектами.
2021 год был весьма активным на рынке M&A в сегменте IT. Итоги года будем подводить в январе-феврале 2022 года, но уже точно можно сказать, что сделок было не меньше, чем в прошлом году. По ощущениям, наблюдается снижение интереса к белорусским стартапам со стороны венчурных фондов, причем как внутренних игроков, так и иностранных венчурных капиталистов.Это уже очевидно по количеству сделок. Однако в 2021 году на венчурном рынке было также несколько интересных продаж наших стартапов (Vochi, Easybrain, Targetprocess).
Интересно, что Pandadoc стала «единорогом», а EPAM вырастил акции до $ 700+ и вошел в S&P 500. Мне кажется, случилось то, что было должно случиться. Все это даст сил и веры IT-сообществу творить и созидать дальше. Истории успеха всегда вдохновляют, учат предпринимателей не бояться пробовать. А это благоприятно отразиться на количестве новых успешных кейсов в будущем.
Особенно хочется отметить несколько компаний по результатам прошлого года. Например, FLO и Pandadoc — образцовые проекты венчурных серийных предпринимателей, которые показывают, как можно и нужно делать бизнес в современном мире.
Из hardware-проектов мы наблюдаем и верим в проект Cropfleet. Ребята работают над разработкой и организацией производства автономного роботизированного комплекса для внесения средств защиты растений и микроудобрений дронами. Это сегодня одно из наиболее перспективных проектов в агротех-секторе.
Среди финтех-проектов мы активно и с удовольствием помогаем первому и единственному легальному критпообменнику Беларуси WhiteBird. Уверен, что следующий год ребята сделают свой квантовый скачок.
А из крупных игроков мне симпатизирует LINEV ADANI. Я думаю, что, если г-н Линев решится на IPO где-нибудь на Лондонской или Варшавской бирже, это будет супер кейс для страны.
2022 год будет для IT-сектора, скорее всего, примерно таким же как 2021-й. Мне кажется, что мы увидим много интересных кейсов с точки зрения развития финансовой инженерии, ICO и т.д. Недавно, например, ООО «РЕИТ Индастриал»
Инвестировать в 2022-м стоит в проекты финтеха и агротеха. Прогнозирую дальнейший активный рост наших криптобирж на фоне бурного развития криптоиндустрии. Также думаю, что следующий год будет максимально благоприятным для майнеров, что обусловлено комфортной юридической средой и введенными спецтарифами на электроэнергию. Кажется, что государство по-настоящему поверило в эту отрасль и мы видим «зеленый свет» как для белорусских майнеров, так и для прихода иностранных игроков.
«ПВТ выглядит сейчас как поезд-снегорез: запустили и он бежит вперёд, несмотря ни на что»
— ПВТ это проект с огромным запасом прочности. Он выглядит сейчас как поезд-снегорез: запустили и он бежит вперёд, несмотря ни на что, абсолютно unstoppable. Я горжусь им и многие, я думаю, гордятся.
В 2021-м были знаковые сделки и будут ещё. Талантов у нас много. А вот с венчурными инвестициями для стартапов стало слабо сейчас. Акселератора вообще нет ни одного. И надо как-то над этим работать, ведь молодёжь подростает (у меня у самого два стартапера в семье).
В новом году я бы вкладывал в инфраструктурные проекты на блокчейне. Visa недавно
Как пример, мы уже увидели в этом году IPO Криптобиржи Coinsbase. Не самая крупная, кстати, биржа. Экосистемы, конкурирующие с Ethereum, такие как Solana, Polladot или Tron сильно выросли за этот год и их токены уже вышли на биржу в качестве ETN (расписки, которая торгуется на бирже, — прим. «Про бизнес»). Ждём от них бум крутых новостей.
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Экспорт белорусского Парка высоких технологий за девять месяцев 2021 года превысил $ 2,3 млрд, а темп роста составил 125%. Это треть всего экспорта услуг Беларуси. До...
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