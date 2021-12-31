Новогодние поздравления получили мамы и дети Витебского областного роддома

Источник материала: ОНТ

Поздравления звучали сегодня и в Витебском областном роддоме. Под наблюдением врачей здесь полсотни пациентов, как взрослых, так и совсем крохотных.

Сначала гости заглянули к мамам, которые в роддоме не в первый раз. Крохи, которым только несколько суток от роду, визит Деда Мороза просто проспали.

Волнительным этот день стал и для пап. Нескольких женщин с малышами выписали домой прямо сегодня. Так что встречать праздник будут уже в семейном кругу. Выписка – с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Врачам областного роддома – как и большинству медиков – новогоднюю ночь придётся провести на рабочем месте. В последние годы именно в этом учреждении рождались первые в новом году малыши.

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