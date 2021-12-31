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Игрока «Манчестер Сити» избили и ограбили в собственном доме
Источник материала: ОНТ
Защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Жоау Канселу избили в его собственном доме. Спортсмен
По словам португальца, четверо неизвестных вломились к нему в дом и вынесли оттуда все драгоценности. Футболист опубликовал фото, на котором на его лице видны следы избиения.
Фото: instagram / jpcancelo
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Защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Жоау Канселу избили в его собственном доме. Спортсмен рассказал о произошедшем в своем Instagram. По словам португальца,...
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