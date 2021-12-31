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Новый год шагает по планете: наступление 2022 года уже встретили на Дальнем Востоке России и островах Тихого океана

31.12.2021 16:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый год шагает по планете: наступление 2022 года уже встретили на Дальнем Востоке России и островах Тихого океана

2022-й уже шагает по планете. Первыми новый год встретили жители острова Рождества Республики Кирибати и островного государства Самоа в Тихом океане. 

Произошло это, когда у нас был полдень. Наступил новый год уже и в Новой Зеландии. В Окленде устроили грандиозный салют и световое шоу. Пришел 22-ой уже и в Россию – его встретили на Чукотке и Камчатке.

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2022-й уже шагает по планете. Первыми новый год встретили жители острова Рождества Республики Кирибати и островного государства Самоа в Тихом океане.  Произошло это,...
 
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