Новый год шагает по планете: наступление 2022 года уже встретили на Дальнем Востоке России и островах Тихого океана

Источник материала: ОНТ

2022-й уже шагает по планете. Первыми новый год встретили жители острова Рождества Республики Кирибати и островного государства Самоа в Тихом океане.

Произошло это, когда у нас был полдень. Наступил новый год уже и в Новой Зеландии. В Окленде устроили грандиозный салют и световое шоу. Пришел 22-ой уже и в Россию – его встретили на Чукотке и Камчатке.

Подписывайтесь на нас в Telegram