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Новый год шагает по планете: наступление 2022 года уже встретили на Дальнем Востоке России и островах Тихого океана
Источник материала: ОНТ
2022-й уже шагает по планете. Первыми новый год встретили жители острова Рождества Республики Кирибати и островного государства Самоа в Тихом океане.
Произошло это, когда у нас был полдень. Наступил новый год уже и в Новой Зеландии. В Окленде устроили грандиозный салют и световое шоу. Пришел 22-ой уже и в Россию – его встретили на Чукотке и Камчатке.
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Новый год шагает по планете: наступление 2022 года уже встретили на Дальнем Востоке России и островах Тихого океана
2022-й уже шагает по планете. Первыми новый год встретили жители острова Рождества Республики Кирибати и островного государства Самоа в Тихом океане. Произошло это,...
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