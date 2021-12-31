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Новогодний вечер на ОНТ: что ждет зрителей в эфире 31 декабря?

31.12.2021 16:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новогодний вечер на ОНТ: что ждет зрителей в эфире 31 декабря?

Новогодним настроением сегодня наполнен и эфир ОНТ – у нас много интересного!  

Вас ждут новогодние киноленты и любимые песни. Сразу после этого выпуска новостей в 16 часов – документальный фильм о том, как проходили съёмки всеми любимого киношедевра «Ирония судьбы, или с лёгким паром». В вечернем эфире зрителей ждет современное прочтение этой легендарной комедии. 

Далее ночь на ОНТ продолжит праздничный концерт, который по традиции прервётся за 10 минут до боя часов новогодним поздравлением Президента.

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Теги: Новости
 
 
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Новогодним настроением сегодня наполнен и эфир ОНТ – у нас много интересного!   Вас ждут новогодние киноленты и любимые песни. Сразу после этого выпуска новостей в...
 
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