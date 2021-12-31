Пиневич подарил Лукашенко деревянный стетоскоп

Источник материала: ОНТ

Министр здравоохранения подарил Президенту старинный деревянный стетоскоп. Об этом сообщили в Минздраве.

Старинный стетоскоп нашли в Куринской АВОП Витебского района, где до революции работала больница.

Акушерский стетоскоп является одним из важнейших во врачебной практике медицинских инструментов, отметили в ведомстве. В уходящем году медики отметили 205-летний юбилей изобретения этого прибора.

Фото: пресс-служба Минздрава

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