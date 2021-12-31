ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пиневич подарил Лукашенко деревянный стетоскоп

31.12.2021 16:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Министр здравоохранения подарил Президенту старинный деревянный стетоскоп. Об этом сообщили в Минздраве.

Старинный стетоскоп нашли в Куринской АВОП Витебского района, где до революции работала больница. 

Акушерский стетоскоп является одним из важнейших во врачебной практике медицинских инструментов, отметили в ведомстве. В уходящем году медики отметили 205-летний юбилей изобретения этого прибора.

Фото: пресс-служба Минздрава

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр здравоохранения подарил Президенту старинный деревянный стетоскоп. Об этом сообщили в Минздраве. Старинный стетоскоп нашли в Куринской АВОП Витебского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Финтех, агротех и блокчейн. В какие IT-проекты стоит инвестировать в 2022-м
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by