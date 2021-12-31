Не вредно ли для здоровья съедать бумажку с новогодним желанием? Ответил врач

Источник материала: ОНТ

Съеденная раз в год бумажка особого вреда здоровье не нанесет, но лучше придерживаться нескольких правил. Об этом в комментарии РИА «Новости » рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Бумага не должна быть цветной и маленького размера, а текст лучше писать карандашом.

Фото: depositphotos.com





Подписывайтесь на нас в Telegram