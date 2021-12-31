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Не вредно ли для здоровья съедать бумажку с новогодним желанием? Ответил врач
Источник материала: ОНТ
Съеденная раз в год бумажка особого вреда здоровье не нанесет, но лучше придерживаться нескольких правил. Об этом в комментарии
Бумага не должна быть цветной и маленького размера, а текст лучше писать карандашом.
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Съеденная раз в год бумажка особого вреда здоровье не нанесет, но лучше придерживаться нескольких правил. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал главный...
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