Виталий Жуковский ушел с поста главного тренера БАТЭ

Источник материала: ОНТ

Виталий Жуковский покинул пост главного тренера футбольного клуба БАТЭ.

Жуковский заявил об этом более месяца назад после заключительного тура чемпионата Беларуси. Но борисовские болельщики через социальные сети убеждали тренера остаться. Контракт специалиста истек 30 декабря. Вместе с ним из БАТЭ ушли тренеры Павел Плют, Андрей Мисюк и Александр Кравченко.

Виталий Жуковский возглавил команду в декабре 2020 года. Под его руководством в минувшем сезоне борисовчане стали серебряными призерами чемпионата Беларуси, уступив второй год подряд золотые медали солигорскому «Шахтёру». До этого Жуковский десять лет был наставником «Ислочи».

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