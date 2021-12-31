Компания «Евроопт» поздравила детей с Новым годом. Показываем, как это было

Источник материала: ОНТ

В преддверии Нового года хочется делать подарки всем родным и близким. Да, но и не стоит забывать и о тех, кто в праздники оказался один. Ведь даже маленькая забота в их адрес может скрасить им эти холодные дни.

Компания «Евроопт» это понимает и продолжает поздравлять с новогодними праздниками детей с разных детских домом и интернатов нашей страны. Как это было – далее в сюжете.





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