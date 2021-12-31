|
Компания «Евроопт» поздравила детей с Новым годом. Показываем, как это было
Источник материала: ОНТ
В преддверии Нового года хочется делать подарки всем родным и близким. Да, но и не стоит забывать и о тех, кто в праздники оказался один. Ведь даже маленькая забота в их адрес может скрасить им эти холодные дни.
Компания «Евроопт» это понимает и продолжает поздравлять с новогодними праздниками детей с разных детских домом и интернатов нашей страны. Как это было – далее в сюжете.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии Нового года хочется делать подарки всем родным и близким. Да, но и не стоит забывать и о тех, кто в праздники оказался один. Ведь даже маленькая забота в...
|
Архив (Разное)