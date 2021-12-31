Семь наград на Олимпиаде, успехи байдарочников, гимнасток и паралимпийцев: спортивные итоги 2021 года

Источник материала: ОНТ

Уходящий год получился насыщенным на события и успешное выступление белорусских спортсменов. Давайте вспомним самые яркие моменты.

Главным стартом пятилетия стала Олимпиада в Токио, где белорусы завоевали семь наград. Золото в копилку команды принес батутист Иван Литвинович. Серебряные медали выиграли представители борьбы Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов. Также второе место на Играх в Токио в активе нашей байдарки-четверки, которая с медалями уже третью Олимпиаду подряд. Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок проиграли в финале только венгеркам, но затем красиво взяли у них реванш на чемпионате мира, забрав золото.

Также наши спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали три бронзы. Медали в активе Максима Недосекова, Ванессы Колодинской и Алины Горносько. Наша гимнастка, кроме того, стала чемпионкой мира, выдав лучший сезон в своей карьере.

Также отметим наших паралимпийцев, которые в Токио завоевали 7 медалей. Пять золотых наград в активе пловца Игоря Бокого.

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