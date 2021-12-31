В Логойском районе горела квартира в жилом доме

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Логойском районе спасен мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

30 декабря в 17.55 спасателям поступило сообщение о загорании в квартире двухквартирного одноэтажного жилого дома в городском поселке Плещеницы Логойского района.

В квартире на полу обнаружен мужчина без сознания и с ожогами. Он доставлен в больницу.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. -0-