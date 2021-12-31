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В Логойском районе горела квартира в жилом доме
Источник материала: БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Логойском районе спасен мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.
30 декабря в 17.55 спасателям поступило сообщение о загорании в квартире двухквартирного одноэтажного жилого дома в городском поселке Плещеницы Логойского района.
В квартире на полу обнаружен мужчина без сознания и с ожогами. Он доставлен в больницу.
Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. -0-
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Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
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