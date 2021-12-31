ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поздравил с Новым годом зарубежных лидеров

31.12.2021 18:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил с Новым годом зарубежных лидеров

С наилучшими пожеланиями добра и мира! Президент Беларуси поздравил с Новым годом зарубежных лидеров.

Поздравления адресованы руководству России, лидерам стран СНГ, а также главам других государств во всех регионах мира. Также Президент направил новогодние телеграммы руководителям ряда международных и региональных организаций, видным религиозным и общественным деятелям.

В адрес белорусского Президента также продолжают поступать многочисленные новогодние поздравления. Главу государства уже поздравили лидеры России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Армении, Египта, Сербии, Индии и других стран.   

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С наилучшими пожеланиями добра и мира! Президент Беларуси поздравил с Новым годом зарубежных лидеров. Поздравления адресованы руководству России, лидерам стран...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Логойском районе горела квартира в жилом доме
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by