Лукашенко поздравил с Новым годом зарубежных лидеров

Источник материала: ОНТ

С наилучшими пожеланиями добра и мира! Президент Беларуси поздравил с Новым годом зарубежных лидеров.

Поздравления адресованы руководству России, лидерам стран СНГ, а также главам других государств во всех регионах мира. Также Президент направил новогодние телеграммы руководителям ряда международных и региональных организаций, видным религиозным и общественным деятелям.

В адрес белорусского Президента также продолжают поступать многочисленные новогодние поздравления. Главу государства уже поздравили лидеры России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Армении, Египта, Сербии, Индии и других стран.

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