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Звезда «Сватов» оценила шансы на съемки восьмого сезона сериала

31.12.2021 18:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звезда «Сватов» оценила шансы на съемки восьмого сезона сериала

Артистка Анна Кошмал рассказала в интервью украинскому каналу «1+1» о шансах на съемки восьмого сезона популярного сериала «Сваты».

По словам актрисы, артисты много плакали после завершения съемок сериала.

Фото: @smorkovkina/Instagram.com

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Артистка Анна Кошмал рассказала в интервью украинскому каналу «1+1» о шансах на съемки восьмого сезона популярного сериала «Сваты». По словам актрисы, артисты...
 
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