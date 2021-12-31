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Звезда «Сватов» оценила шансы на съемки восьмого сезона сериала
Источник материала: ОНТ
Артистка Анна Кошмал
По словам актрисы, артисты много плакали после завершения съемок сериала.
Фото: @smorkovkina/Instagram.com
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Артистка Анна Кошмал рассказала в интервью украинскому каналу «1+1» о шансах на съемки восьмого сезона популярного сериала «Сваты». По словам актрисы, артисты...
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