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В Совете Республики с Новым годом поздравили членов Совета Старейшин

31.12.2021 18:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Совете Республики с Новым годом поздравили членов Совета Старейшин

С благодарностью к тем, кто помогал в становлении независимой Беларуси.   В преддверии Нового Года в Совете Республики поздравили участников Совета Старейшин.


Именно в эти дни он отмечает первую годовщину. Все его участники в прошлом видные государственные деятели, чей опыт и сегодня необходим стране. Атмосфера встречи праздничная, однако все разговоры о делах насущных. Каким был этот год для Беларуси и какое будущее её ждет.  

Глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова попросила Совет Старейшин подключиться к обсуждению нового проекта Конституции, а также ещё более тесно взаимодействовать с Советом Республики.

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С благодарностью к тем, кто помогал в становлении независимой Беларуси.   В преддверии Нового Года в Совете Республики поздравили участников Совета Старейшин. ...
 
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