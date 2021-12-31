В Совете Республики с Новым годом поздравили членов Совета Старейшин

Источник материала: ОНТ

С благодарностью к тем, кто помогал в становлении независимой Беларуси. В преддверии Нового Года в Совете Республики поздравили участников Совета Старейшин.





Именно в эти дни он отмечает первую годовщину. Все его участники в прошлом видные государственные деятели, чей опыт и сегодня необходим стране. Атмосфера встречи праздничная, однако все разговоры о делах насущных. Каким был этот год для Беларуси и какое будущее её ждет.

Глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова попросила Совет Старейшин подключиться к обсуждению нового проекта Конституции, а также ещё более тесно взаимодействовать с Советом Республики.

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