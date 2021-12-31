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«Один-два бокала шампанского антителам не помешают». Эксперт рассказал о влиянии алкоголя на недавно привившихся людей

31.12.2021 18:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Один-два бокала шампанского антителам не помешают». Эксперт рассказал о влиянии алкоголя на недавно привившихся людей

Один или два бокала шампанского не могут повлиять на выработку антител к COVID-19 у вакцинированных людей. Об этом заявил российский микробиолог, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Слова эксперта передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, в целом злоупотребление алкоголем отрицательно сказывается на иммунной системе, сужает сосуды и «угнетает работу иммунных клеток».

У людей, склонных к гипертонии, употребление спиртного может стать еще одним дополнительным фактором риска инфарктов и инсультов.

Фото: Pixabay

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Один или два бокала шампанского не могут повлиять на выработку антител к COVID-19 у вакцинированных людей. Об этом заявил российский микробиолог, директор Центра...
 
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