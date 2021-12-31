Дед Мороз и Снегурочка навестили детей в кризисном центре для беженцев

Источник материала: ОНТ

В канун Нового года волонтеры Красного Креста, Дед Мороз со Снегурочкой приехали с поздравлениями и подарками к детям в кризисный центр на границе с Польшей.





Для девочек – куклы, для мальчиков – конструкторы. И, конечно же, сладости. Волонтеров Красного Креста дети узнают издалека. Сегодня маленькие беженцы познакомились с новогодними традициями Беларуси и со сказочными героями.

В канун Нового Года в кризисном центре остаются около 500 человек. Из них почти 100 – дети. Люди по-прежнему надеются на благополучное решение своего вопроса, благодарят белорусов за крышу над головой и подарки в канун праздника.

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