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Дед Мороз и Снегурочка навестили детей в кризисном центре для беженцев

31.12.2021 18:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дед Мороз и Снегурочка навестили детей в кризисном центре для беженцев

В канун Нового года волонтеры Красного Креста, Дед Мороз со Снегурочкой приехали с поздравлениями и подарками к детям в кризисный центр на границе с Польшей. 


Для девочек – куклы, для мальчиков – конструкторы. И, конечно же, сладости. Волонтеров Красного Креста дети узнают издалека. Сегодня маленькие беженцы познакомились с новогодними традициями Беларуси и со сказочными героями.

В канун Нового Года в кризисном центре остаются около 500 человек. Из них почти 100 – дети. Люди по-прежнему надеются на благополучное решение своего вопроса, благодарят белорусов за крышу над головой и подарки в канун праздника. 

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В канун Нового года волонтеры Красного Креста, Дед Мороз со Снегурочкой приехали с поздравлениями и подарками к детям в кризисный центр на границе с Польшей.  Для...
 
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