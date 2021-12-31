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Стало известно, какой будет погода в Беларуси 1 января

31.12.2021 18:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, какой будет погода в Беларуси 1 января

Метеорологи прогнозируют в субботу ночью и утром 1 января местами по стране туман. Водителям следует быть внимательными, так как на некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили в Белгидромете.

Согласно прогнозу метеорологов, порывы ветра днем в отдельных районах могут достигать 15-20 м/с.

В первый день нового года будет облачно, по большей части страны пройдет дождь, днем – мокрый снег. 

В течение дня температура воздуха будет составлять от +1 до +7°С, ночью столбики термометров опустятся до 0..-2°С. Согласно прогнозам, атмосферное давление будет расти.

Фото: pixabay

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Метеорологи прогнозируют в субботу ночью и утром 1 января местами по стране туман. Водителям следует быть внимательными, так как на некоторых участках дорог...
 
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