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Стало известно, какой будет погода в Беларуси 1 января
Источник материала: ОНТ
Метеорологи прогнозируют в субботу ночью и утром 1 января местами по стране туман. Водителям следует быть внимательными, так как на некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом
Согласно прогнозу метеорологов, порывы ветра днем в отдельных районах могут достигать 15-20 м/с.
В первый день нового года будет облачно, по большей части страны пройдет дождь, днем – мокрый снег.
В течение дня температура воздуха будет составлять от +1 до +7°С, ночью столбики термометров опустятся до 0..-2°С. Согласно прогнозам, атмосферное давление будет расти.
Фото: pixabay
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Метеорологи прогнозируют в субботу ночью и утром 1 января местами по стране туман. Водителям следует быть внимательными, так как на некоторых участках дорог...
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