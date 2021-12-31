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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бёрнли» в матче чемпионата Англии по футболу

31.12.2021 18:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бёрнли» в матче чемпионата Англии по футболу

В чемпионате Англии по футболу продолжается марафон под название «Боксинг дэй», когда команды проводят матчи каждые два дня. 

На стадионе «Олд Траффорд» в 20 туре «Манчестер Юнайтед» принимал «Бёрнли». Встреча завершилась уверенной победой подопечных Ральфа Рангника со счётом – 3:1. Счёт в матче был открыт уже на 8 минуте встречи, с передачи Криштиану Роналду, отличиться удалось хавбеку Скотту Мактомине. 

Спустя 19 минут в свои ворота мяч отправил защитник гостей Бен Ми. На 35-й минуте Роналду довёл перевес до крупного. Аарону Леннону удалось только сократить отрыв.

Манчестер набрал 31 очко после 18-ти матчей и занимает в чемпионате Англии 6-е место. 

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В чемпионате Англии по футболу продолжается марафон под название «Боксинг дэй», когда команды проводят матчи каждые два дня.  На стадионе «Олд Траффорд» в 20 туре...
 
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