Пенсионный возраст, зарплаты бюджетников, возможности семейного капитала - какие новшества заработают с 1 января 2022 года

Источник материала: БелТА

С нового года большое число белорусов ждут важные новшества, они затронут бюджетников, пенсионеров, семьи с детьми, социально незащищенные категории. Чьи-то возможности расширятся, у других же время вступления в права отодвинется. Кратко и емко о нововведениях корреспонденту БЕЛТА напомнили в Министерстве труда и социальной защиты.

Пенсионный возраст

В 2022 году завершается стартовавшее в 2017-м повышение пенсионного возраста. С 1 января нового года мужчины будут отправляться на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет.

Обязательным условием для назначения трудовой пенсии остается стаж работы с уплатой страховых взносов в ФСЗН. Он с 1 января 2022 года повышается до 18 лет и 6 месяцев.

"В течение года четыре раза - с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября - перерасчитываются отдельные виды пенсий и пособий в связи с изменением БПМ в среднем на душу. А именно увеличатся надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров; доплаты неработающим лицам в возрасте 75 лет и выше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; социальные пенсии; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, - отметили в ведомстве. - Всего же на выплату пенсий в 2022 году запланировано направить Br16,1 млрд".

В 2022 году будут повышаться трудовые пенсии в увязке с ростом зарплаты и уровнем инфляции.

Кроме того, именно в 2022 году, но с 1 октября заработает новый механизм, позволяющий повысить доход в старости - вводится дополнительное накопительное пенсионное страхование с финансовой поддержкой государства.

Минималка

С 1 января 2022 года минимальная зарплата в Беларуси составит не менее Br457, то есть она повышается к предыдущему значению на 14,3%.

Рост зарплат бюджетников

"Повышение затронет порядка 850 тыс. работников бюджетной сферы", - отметили в Минтруда.

Прежде всего рост зарплат будет обеспечен повышением размера базовой ставки. С 1 января он составит Br207 (по сравнению с действующим вырастет на 4,5%). И планируется второе повышение в течение года.

А также работникам бюджетной сферы в различных отраслях установлены надбавки.

Выплаты на оздоровление

С 1 января увеличится единовременная выплата на оздоровление для работников бюджетной сферы - с 0,5 до 1 оклада.

"На реализацию данной меры будет направлено порядка Br120 млн", - добавили в Минтруда.

Поддержка после COVID-19

С июля 2020 года право на внеочередное оздоровление в санаториях Министерства труда и социальной защиты предоставлено неработающим ветеранам труда и инвалидам I и II группы, перенесшим пневмонию, ассоциированную с COVID-19.

"В 2021 году 2,2 тыс. граждан указанных категорий прошли курс выздоровления. И эта практика будет продолжена в 2022-м. Более того, с учетом потребности с 2022 года право на внеочередное санаторно-курортное лечение получат также и неработающие инвалиды III группы", - подчеркнули в ведомстве.

В 2022 году в целом на оздоровление пожилых граждан и инвалидов в санаториях Минтруда и соцзащиты запланировано Br13,2 млн.

Семейный капитал

В Беларуси насчитывается уже более 117 тыс. многодетных семей.

"В январе - ноябре 2021 года в стране открыто 13 596 вкладов (депозитов) семейного капитала, - отметили в ведомстве. - В 2022 году на формирование семейного капитала направлено Br379,7 млн. Размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год. После официального опубликования данного индекса Белстатом будет рассчитан и размещен на официальном сайте Минтруда и соцзащиты новый размер семейного капитала, действующий с 1 января 2022 года".

С 1 января 2022 года расширены направления досрочного использования средств семейного капитала. Появились дополнительные возможности при разморозке средств на улучшение жилищных условий, получение платных медицинских услуг (за счет ортопедии) и образования (в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации Республики Беларусь и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси). Появится и новое направление - приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

Детские пособия

"В среднем система пособий охватывает 440 тыс. детей. На выплату пособий по материнству и семейные пособия в 2022 году планируется направить около Br2,7 млрд", - сказали в Минтруда.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в среднем выплачивается на 255 тыс. детей. Два раза в год (с 1 февраля и 1 августа) размер данного пособия перерасчитывается в связи с ростом средней заработной платы работников в стране.

Ежеквартально подлежат перерасчету и пособия, исчисляемые от бюджета прожиточного минимума: на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (50% БПМ); на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (70% БПМ и 50% БПМ,); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (100% БПМ, 120% БПМ).

В Минтруда напомнили, что единовременное пособие при рождении первого ребенка в январе 2022 года составляет Br2880, второго - Br4032. А если в семье рождается второй или последующий ребенок и при этом есть еще старшие дети, то до достижения младшим возраста 3 лет семья в совокупности получает ежемесячное пособие в размере Br711, так как на старших детей выплачивается дополнительное пособие в размере 50% БПМ.

В наступающем году в системе пособий тоже есть новшества. С 21 января предусмотрено право восстановления сроков назначения ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей, пропущенного по уважительной причине. Решение будут принимать областные и Минское городское управления Фонда социальной защиты населения, комитеты по труду, занятости и социальной защите. Ранее пропущенный срок мог быть восстановлен только в судебном порядке.

Социальная защита

В 2022 году запланировано увеличить количество доступных объектов для инвалидов и физически ослабленных лиц на 1,7 тыс. объектов (1697), что составит 20,2% от общего количества объектов (30 682) социальной сферы, услуги которых наиболее востребованы населением.

"В 2022 году на обеспечение техническими средствами социальной реабилитации будет направлено более Br50 млн. Примерно каждый год такая сумма направляется на эти цели, чтобы около 250 тыс. человек могли получить необходимые им для полноценной жизни приспособления", - отметили в Минтруда.

С 2022 года введена ежегодная материальная помощь к празднику 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны. В наступающем году на эти цели запланировано порядка Br11 млн.

Еще Br126,6 млн предусмотрено на финансирование системы государственной адресной социальной помощи.

Рынок труда

"На мероприятия по обеспечению занятости населения в 2022 году предусмотрено почти Br43 млн, что на 25% больше, чем в 2021 году. В том числе на активные меры политики занятости будет направлено более 85% запланированных денежных средств", - отметили в Минтруда.

В связи с изменением БПМ, каждый квартал года будут пересмотрены размеры субсидий на организацию предпринимательской и иной деятельности. На их выплаты в наступающем году будет направлено почти Br5,4 млн.

Субсидия безработным для организации собственного дела составляют 11 БПМ, или Br3168, а для тех, кто организует на селе, - 15 БПМ, или Br4320.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-