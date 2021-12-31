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Стало известно, когда «Реал» подпишет Мбаппе и Холанда
Источник материала: ОНТ
Испанский футбольный клуб «Реал-Мадрид» планирует ближайшим летом подписать нападающих Киллиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, выступающих за французский ПСЖ и немецкую «Боруссию» соответственно. Об этом
По сведениям знакомых с ситуацией источников, королевский клуб намерен извлечь максимальную выгоду из финансового кризиса «Барселоны». «Реал» хочет подписать обоих звездных форвардов, при этом Мбаппе может перейти в стан «сливочных» на правах свободного агента. За Холанда испанскому гранду придется выплатить прописанные в его контракте отступные.
Фото: instagram / k.mbappe / erling.haaland
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Испанский футбольный клуб «Реал-Мадрид» планирует ближайшим летом подписать нападающих Киллиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, выступающих за французский ПСЖ и...
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