Стало известно, когда «Реал» подпишет Мбаппе и Холанда

Источник материала: ОНТ

Испанский футбольный клуб «Реал-Мадрид» планирует ближайшим летом подписать нападающих Киллиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, выступающих за французский ПСЖ и немецкую «Боруссию» соответственно. Об этом информирует ESPN.

По сведениям знакомых с ситуацией источников, королевский клуб намерен извлечь максимальную выгоду из финансового кризиса «Барселоны». «Реал» хочет подписать обоих звездных форвардов, при этом Мбаппе может перейти в стан «сливочных» на правах свободного агента. За Холанда испанскому гранду придется выплатить прописанные в его контракте отступные.

Фото: instagram / k.mbappe / erling.haaland

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