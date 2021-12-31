«Овощерезка какая-то»: российские механики поставили в «Жигулях» самый быстрый стеклоподъемник в мире

Источник материала: ОНТ

Механики из Новосибирска (Россия) показывают невероятные проекты на YouTube-канале «Гараж 54». В очередном ролике они рассказали о создании «самого быстрого в мире стеклоподъемника».

Таким образом был усовершенствован автомобиль «Жигули». Задние стекла машины теперь могут резать овощи.

На своем видео механики показали, как стекло разрубает сосиску. Механизм смог разрезать капусту с четвертой попытки.



Авторы ролика уточняют, что стекла поднимаются со скоростью около 200 км в час.

Фото: YouTube

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