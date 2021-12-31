|
«Овощерезка какая-то»: российские механики поставили в «Жигулях» самый быстрый стеклоподъемник в мире
Источник материала: ОНТ
Механики из Новосибирска (Россия) показывают невероятные проекты на YouTube-канале «Гараж 54». В очередном ролике они
Таким образом был усовершенствован автомобиль «Жигули». Задние стекла машины теперь могут резать овощи.
На своем видео механики показали, как стекло разрубает сосиску. Механизм смог разрезать капусту с четвертой попытки.
Фото: YouTube
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Овощерезка какая-то»: российские механики поставили в «Жигулях» самый быстрый стеклоподъемник в мире
Механики из Новосибирска (Россия) показывают невероятные проекты на YouTube-канале «Гараж 54». В очередном ролике они рассказали о создании «самого быстрого в мире...
|
Архив (Разное)