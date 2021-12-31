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Международная федерация борьбы подводит итоги года. Для белорусских спортсменов сезон сложился удачно.
Источник материала: ОНТ
Серебряную медаль Олимпийских игр и золото чемпионата Европы завоевала Ирина Курочкина.
В весовой категории до 57 кг она стала второй в рейтинге по итогам 2021 года. Борец греко-римского стиля Кирилл Маскевич в число призеров Игр в Токио не попал, однако показал стабильные результаты на протяжении всего сезона. В весовой категории до 87 кг он занял третью позицию по итогам года. Это стало возможным благодаря завоеванию серебряных медалей на чемпионатах мира и Европы. Лучших борцов уходящего года ждут солидные призовые. Общий фонд составляет 600 тыс. долларов.
Напомним, ранее Кирилл Маскевич был признан лучшим борцом Беларуси 2021 года среди «классиков», Ирина Курочкина вместе с Ванессой Колодинской стали лучшими у женщин, в вольной борьбе победу одержал Магомедхабиб Кадимагомедов.
Фото: архив БЕЛТА
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Международная федерация борьбы подводит итоги года. Для белорусских спортсменов сезон сложился удачно.
Серебряную медаль Олимпийских игр и золото чемпионата Европы завоевала Ирина Курочкина. В весовой категории до 57 кг она стала второй в рейтинге по итогам 2021 года....
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