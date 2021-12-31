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Эксперт рассказала, как избежать проблем с пищеварением во время новогодних праздников
Источник материала: ОНТ
В меню на Новый год нужно добавлять меньше острого, жареного и консервированного. Акцент стоит делать на красивую подачу. Об этом «Российской газете»
По словам медика, копчености и колбасы можно заменить запеченным мясом, рыбой или курицей. Сорокина также порекомендовала приготовить отварной или запеченный картофель с зеленью и специями. Чтобы сократить количество быстрых углеводов, лучше вовсе отказаться от гарнира.
При приготовлении оливье картошку можно заменить авокадо или яблоком, а вместо колбасы использовать отварную куриную грудку. Промышленный майонез также желательно заменить на домашний.
Фото: Pixabay
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В меню на Новый год нужно добавлять меньше острого, жареного и консервированного. Акцент стоит делать на красивую подачу. Об этом «Российской газете» рассказала...
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