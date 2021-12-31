Талибы разрешили мужчинам не отращивать бороду

Источник материала: ОНТ

В Афганистане пришедшее к власти движение «Талибан» не будет заставлять мужчин отращивать бороды. Соответствующее заявление Министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного было распространено 31 декабря. При этом в силе остается рекомендация не бриться, информирует РИА «Новости».

В документе уточняется, что талибы не вправе заставить кого-либо отращивать бороду либо преследовать мужчин за отсутствие растительности на лице.

В сентябре сообщалось , что в Афганистане «Талибан» запрещал брить и стричь бороды в парикмахерских.

Фото: Pixabay

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