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Талибы разрешили мужчинам не отращивать бороду
Источник материала: ОНТ
В Афганистане пришедшее к власти движение «Талибан» не будет заставлять мужчин отращивать бороды. Соответствующее заявление Министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного было распространено 31 декабря. При этом в силе остается рекомендация не бриться,
В документе уточняется, что талибы не вправе заставить кого-либо отращивать бороду либо преследовать мужчин за отсутствие растительности на лице.
В сентябре
Фото: Pixabay
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В Афганистане пришедшее к власти движение «Талибан» не будет заставлять мужчин отращивать бороды. Соответствующее заявление Министерства призыва, ориентации,...
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