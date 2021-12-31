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Тигров в Гродненском зоопарке уже задобрили: создали праздничное настроение и загадали желание!
Источник материала: ОНТ
Полосатый рейс – прямиком в Новый год! К празднику готовятся и символы 22-го. Тигры из Гродненского зоопарка собственной важности не осознают. Но те, кто с ними работают, - уже задобрили зверя наступающего года. Песни, танцы, и особая елка – сразу с подарками на импровизированных ветках. В клетку к тиграм, конечно, не пошли. Но изучили подготовку к празднику и загадали желание.
Ветки из брусков, каркас из железных прутьев, крепеж из трубы. Над дизайном и воплощением трудился весь коллектив Гродненского зоопарка. Задача ответственная – создать праздничное настроение для хозяина наступающего года! Проект – от столяров, украшения сделали ветеринары, творческую программу организовал худрук, а в роли Деда Мороза – заместитель директора.
К выбору подарков тоже подошли ответственно. Тигры – животные привередливые. Поэтому среди новогодних сюрпризов – странные для нашего понимания, но любимые кошачьими – старые сапоги, рюкзаки с соломой и мясом, шарики из шерсти альпаки. Тигрица облюбовала ботинки, а тигр – рюкзачок с мясом.
Тайга и Шерхан живут в Гродненском зоопарке больше 10 лет. Звери привыкли к вниманию людей, а рабочие – к полосатым питомцам. Заботятся о питании животных, и досуге – не только в праздники.
Любят тигры снег и зиму. В этом декабре к ним повышенное внимание – пока звери резвятся на холоде и смахивают с усов снежинки, посетители зоопарка загадывают желания. Многие пришли специально, чтобы полюбоваться символом наступающего года.
Пока весь мир замер в ожидании боя курантов, тигры могут позволить себе уже праздновать. В день по одному подарку. Впереди еще 20. Чтобы новогоднее настроение не закончилось 1 января. У символа года уж наверняка.
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Полосатый рейс – прямиком в Новый год! К празднику готовятся и символы 22-го. Тигры из Гродненского зоопарка собственной важности не осознают. Но те, кто с ними...
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