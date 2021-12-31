Тигров в Гродненском зоопарке уже задобрили: создали праздничное настроение и загадали желание!

Источник материала: ОНТ

Полосатый рейс – прямиком в Новый год! К празднику готовятся и символы 22-го. Тигры из Гродненского зоопарка собственной важности не осознают. Но те, кто с ними работают, - уже задобрили зверя наступающего года. Песни, танцы, и особая елка – сразу с подарками на импровизированных ветках. В клетку к тиграм, конечно, не пошли. Но изучили подготовку к празднику и загадали желание.

Ветки из брусков, каркас из железных прутьев, крепеж из трубы. Над дизайном и воплощением трудился весь коллектив Гродненского зоопарка. Задача ответственная – создать праздничное настроение для хозяина наступающего года! Проект – от столяров, украшения сделали ветеринары, творческую программу организовал худрук, а в роли Деда Мороза – заместитель директора.

Елена Петрова, заведующая просветительским сектором Гродненского зоопарка: «Искусственные ветки могли бы попасть в организм к животному, это всегда неприятно, а обычную елочку они, конечно же, завалили бы в первые же несколько минут. Поэтому нужно было сделать елку массивную, достаточно мощную, чтобы выдержала и напор тигров и игрушки, которые мы на ней собирались повесить».

К выбору подарков тоже подошли ответственно. Тигры – животные привередливые. Поэтому среди новогодних сюрпризов – странные для нашего понимания, но любимые кошачьими – старые сапоги, рюкзаки с соломой и мясом, шарики из шерсти альпаки. Тигрица облюбовала ботинки, а тигр – рюкзачок с мясом.

Елена Войшель, управляющая отделением хищных животных Гродненского зоопарка: «Самец более уравновешенный, даже можно сказать более стрессовый, не любит новые запахи, не любит новых людей, привыкает конкретно к тем рабочим, которые ухаживают за ним, которые убирают у него, самка же более контактная, больше отзывается на свою кличку, ближе подходит к решетке, то есть ее можно ближе посмотреть».

Тайга и Шерхан живут в Гродненском зоопарке больше 10 лет. Звери привыкли к вниманию людей, а рабочие – к полосатым питомцам. Заботятся о питании животных, и досуге – не только в праздники.

Татьяна Савчук, лектор Гродненского зоопарка: «Мы придумываем разные развлечения для них. Это могут быть подушки из соломы, особенно любит подушки из соломы у нас Тайга, она любит с ними играть. Это могут быть шины из колес, какие-то бывают новые коряги, новые бревна, чтоб они могли точить свои когти. В прошлом году мы делали снеговика, в этом году, как вы видели – елочка, также еще как-то делали чучело из соломы, летом обязательно бассейн, тигры очень любят воду».

Любят тигры снег и зиму. В этом декабре к ним повышенное внимание – пока звери резвятся на холоде и смахивают с усов снежинки, посетители зоопарка загадывают желания. Многие пришли специально, чтобы полюбоваться символом наступающего года.

Ульяна Муха: «Чтоб все были здоровы, чтоб этот год был счастлив и следующий, и чтоб мне обязательно какого-нибудь питомца купили».

«Мы приехали из Борисова, отдохнуть и отпраздновать Новый год в Гродно, я была в этом зоопарке 4 года назад, очень впечатлилась, мне безумно нравятся кошки. И вот я рядом с этим зверем прекрасным».

Александр Муха: «Мы здесь в первый раз, и нам очень понравилось. Тигров увидели – да, грациозные, никогда не видели живьем до этого – очень понравилось».

Пока весь мир замер в ожидании боя курантов, тигры могут позволить себе уже праздновать. В день по одному подарку. Впереди еще 20. Чтобы новогоднее настроение не закончилось 1 января. У символа года уж наверняка.

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