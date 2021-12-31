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Нашли белорусский хамон и пармезан! Шеф-повар ресторана рассказал, какие блюда у белорусов на столе на Новый год
Источник материала: ОНТ
Накрыть самим или пойти в гости? Что может быть актуальнее темы праздничного стола за несколько часов до Нового года. Последние приготовления или кто-то уже празднует - сравните с блюдами в сюжете ОНТ - традиционными и не очень. Постарались найти белорусский хамон!
И нашла. А еще пармезан, рокфор, мраморное мясо - в общем, все, чем белорусская кухня и белорусские производители не могли похвастаться буквально 10 лет назад. Сегодня выбор огромный: причем как у мясокомбинатов, так и у фермеров - даже в ресторанах, где кухня в любом случае будет изысканнее, чем дома, почти все белорусское. И покупать у своих и на месте гораздо удобнее, чем где-то там. Как скажет шеф:
Что люди белорусские хотят в Новый год от ресторанов, он знает как никто. Вот он минимум: шуба, нарезка, охлаждается шампанское, но уже можно отмечать, согласны?
Ладно, черный перец мы еще не выращиваем. А вот соль наша. Хотите пару лайфхаков? Горошек, если еще не купили, надо брать не в банке, а свежемороженый, курицу – подкопченную.
И самое главное!
А еще даже майонез может быть белорусским домашним, на рапсовом масле. Получается даже вкуснее.
Из белорусского можно приготовить и французское. Вот, пожалуйста, аналог котлеты по-киевски – декорн блю, если мы правильно все поняли.
В общем, если в цифрах, процент импортного в ресторане – около 5%, со слов шеф-повара. На кухне белорусок еще меньше. И как показывает практика наших восточных соседей, это в принципе не проблема.
Заводы или фермеры - в Беларуси не принципиально. Все работают по строгим ГОСТам и дело даже не в контроле, просто выбор такой, что, если плохо сделано, ни рестораны, ни люди покупать не будут. Рублем не проголосуют.
И про рыбу, главную рыбу новогоднего стола. Только селедка не наша. Российская.
А еще своя микрозелень, свой мед, свое масло - не будем томить! Красиво все поставить - и можно садиться отмечать за свой домашний, новогодний и очень вкусный стол.
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Нашли белорусский хамон и пармезан! Шеф-повар ресторана рассказал, какие блюда у белорусов на столе на Новый год
Накрыть самим или пойти в гости? Что может быть актуальнее темы праздничного стола за несколько часов до Нового года. Последние приготовления или кто-то уже...
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