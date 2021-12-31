Нашли белорусский хамон и пармезан! Шеф-повар ресторана рассказал, какие блюда у белорусов на столе на Новый год

Источник материала: ОНТ

Накрыть самим или пойти в гости? Что может быть актуальнее темы праздничного стола за несколько часов до Нового года. Последние приготовления или кто-то уже празднует - сравните с блюдами в сюжете ОНТ - традиционными и не очень. Постарались найти белорусский хамон!

И нашла. А еще пармезан, рокфор, мраморное мясо - в общем, все, чем белорусская кухня и белорусские производители не могли похвастаться буквально 10 лет назад. Сегодня выбор огромный: причем как у мясокомбинатов, так и у фермеров - даже в ресторанах, где кухня в любом случае будет изысканнее, чем дома, почти все белорусское. И покупать у своих и на месте гораздо удобнее, чем где-то там. Как скажет шеф:

Антон Каленик, шеф-повар: «Все дело в людях».

Что люди белорусские хотят в Новый год от ресторанов, он знает как никто. Вот он минимум: шуба, нарезка, охлаждается шампанское, но уже можно отмечать, согласны?

Ладно, черный перец мы еще не выращиваем. А вот соль наша. Хотите пару лайфхаков? Горошек, если еще не купили, надо брать не в банке, а свежемороженый, курицу – подкопченную.

И самое главное!

Антон Каленик, шеф-повар: «Не отваривайте вы эти овощи - запекайте. Почистили и нарезаем».

А еще даже майонез может быть белорусским домашним, на рапсовом масле. Получается даже вкуснее.

Антон Каленик, шеф-повар: «Все перемешали – и сразу ставим на стол».

Из белорусского можно приготовить и французское. Вот, пожалуйста, аналог котлеты по-киевски – декорн блю, если мы правильно все поняли.

- У вас в ресторане много небелорусских продуктов? - Очень мало, рыба, специи, селедка, овощи наши.

В общем, если в цифрах, процент импортного в ресторане – около 5%, со слов шеф-повара. На кухне белорусок еще меньше. И как показывает практика наших восточных соседей, это в принципе не проблема.

Заводы или фермеры - в Беларуси не принципиально. Все работают по строгим ГОСТам и дело даже не в контроле, просто выбор такой, что, если плохо сделано, ни рестораны, ни люди покупать не будут. Рублем не проголосуют.

– А чего у нас вообще нет в стране из мяса, например? Хамон? – Есть у нас хамон, Гродно делает.

И про рыбу, главную рыбу новогоднего стола. Только селедка не наша. Российская.

А еще своя микрозелень, свой мед, свое масло - не будем томить! Красиво все поставить - и можно садиться отмечать за свой домашний, новогодний и очень вкусный стол.

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