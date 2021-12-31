Прогноз погоды на новогодние выходные: отмечать праздник будем в условиях сырой и мягкой зимы!

Источник материала: ОНТ

Смена календарных лет пройдет на фоне переменчивой погоды, вместо морозов – оттепель и дожди. О себе вновь напомнила неугомонная Атлантика и в Беларусь снова хлынуло тепло и влага Гольфстрима. Встречать Новый год будем в условиях сырой и мягкой зимы.





1 января погоду будут определять атмосферные фронты, вслед за которыми придут теплые, воздушные массы с Западной Европы. В результате небо будет закрыто плотной пеленой дождевых облаков, пройдут осадки, большая вероятность тумана.

В субботу облачно. На большей части страны - дождь, днем переходящий в мокрый снег. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра, влажность до 100%, по северо-востоку слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Утром температура воздуха от 0°C в северо-восточных районах до +6°C в юго-западных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров на отметках - от 0°C по Витебской области до +6°C по Брестской.

К вечеру - от -2°C по северо-востоку до +3°C по юго-западу.

В воскресенье сохранится влияние атмосферных фронтов с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем почти повсеместно - снег, по юго-западу с дождем. В отдельных районах туман, видимость до полукилометра, влажность до 90%, изморозь, днем по юго-западу гололед. Ветер северный с переходом на южный умеренный. Температура ночью от 0°C по юго-западу до -11°C по северу, при прояснениях до -13°C, днем от -6°C по северо-востоку до +5°C по юго-западу.

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