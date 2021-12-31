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Поселок в России терроризируют агрессивные бездомные собаки
Источник материала: ОНТ
В поселке имени Максима Горького возле Волгограда (Россия) местные жители из-за агрессивных бездомных собак боятся выйти из дома. На историю
По сведениям источника, 31 декабря в местном травмпункте находились восемь укушенных.
По описаниям, в поселке бегают две собаки. Люди сидят по домам и боятся выйти даже в магазин.
В департаменте городского хозяйства заявили, что в поселок уже выехала бригада ловцов.
Фото: Pixabay
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В поселке имени Максима Горького возле Волгограда (Россия) местные жители из-за агрессивных бездомных собак боятся выйти из дома. На историю обращает внимание...
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