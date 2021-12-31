Поселок в России терроризируют агрессивные бездомные собаки

Источник материала: ОНТ

В поселке имени Максима Горького возле Волгограда (Россия) местные жители из-за агрессивных бездомных собак боятся выйти из дома. На историю обращает внимание издание V1.RU.

По сведениям источника, 31 декабря в местном травмпункте находились восемь укушенных.

По описаниям, в поселке бегают две собаки. Люди сидят по домам и боятся выйти даже в магазин.

В департаменте городского хозяйства заявили, что в поселок уже выехала бригада ловцов.

Фото: Pixabay

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