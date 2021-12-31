Новогодний концерт прошел в Большом театре

Источник материала: ОНТ

Перенесемся туда, где уже проводили 2021-й. Это не так далеко, как может показаться. В Большом театре только что на «браво!» звезды сыграли новогодний концерт. В меню праздничного вечера включили изысканные блюда от музыкальных шеф-поваров: Моцарта, Пуччини, Штрауса. «Песня шампанского» из зажигательной оперетты «Летучая мышь» - главный тост за гостей. Ходить 31 декабря не в баню, а в театр - традиция для Александра Матяса. Саша, с Новым годом! Какой сегодня градус эмоций в Большом?

С Новым годом! Или «Буль-Буль...» на языке оперетты! Уверен, если у муз есть душа, то и они чувствовали себя в Большом - на высоте. Это был не просто концерт - единое действо, которое началось с «Метели» Свиридова. Может ли видео передать атмосферу? Посмотрим вместе!

Перед Новым годом третий звонок на час раньше. Обычно по будням в 19:00 звучит. Времени хватало и на селфи у театральных елок, и бокал игристого в буфете. Концерт с антрактом. Два отделения. В каждом - символические 12 вековых хитов. «Щелкунчик» Чайковского – почти такая же праздничная норма, как оливье или «Ирония судьбы».

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР: «Поскольку мы живем сезонами, а не годами, у нас еще остается полсезона. За эти полсезона мы должны выпустить обязательно два великолепных спектакля. Это «Спящая красавица» Чайковского, которую делаю я, и оперу Доницетти «Любовный напиток». Дорогие соотечественники, от всего сердца желаю вам счастья, здоровья. И ждем в нашем театре!»

Для всемирно известного хореографа наступающий год знаковый. Отметит свой 75-й день рождения. И грядущий сезон в Большом - юбилейный, 90-й! «Нет ли лишнего билетика?» - пусть к этой театральной фразе в 2022-м вернется прежний смысл.

Все службы Большой проделали грандиозную работу. Только слова благодарности. Сейчас в вихре вальса публика отправилась домой, чтобы еще раз загадать заветное желание. Пока часы 12 бьют. Новый год совсем близко. С праздником!

Подписывайтесь на нас в Telegram