Каждый год 31 декабря! Лукашенко посетил перинатальный центр «Мать и дитя» – теплые слова и подарки даже самым маленьким

Источник материала: ОНТ

Подарки и поздравления самым маленьким белорусам и их мамам. Александр Лукашенко сегодня, по доброй традиции, посетил медицинское учреждение - крупнейший перинатальный центр страны «Мать и дитя». Президенту показали новый корпус и рассказали об организации помощи родителям, которые мечтают о малышах, и деткам, поспешившим появиться на свет. Не обошлось без поручений, а также - теплых слов и подарков. Маленькое, но такое большое счастье.

Дарья Гончарова из Барановичей - мама уже во второй раз буквально накануне Нового года. А еще сын Ярослав родился в день рождения мужа. А вот для Вероники Лозицкой из Минской области сын Марк – первенец. Их малышей, которые появились на свет в «Мать и дитя», сегодня держал на руках Александр Лукашенко. Президент приехал посмотреть новый современный корпус центра и, конечно же, поздравить мам и малышей.

31 декабря - и так каждый год… Александр Лукашенко уже по традиции начинает последний день года с тренировки и поздравления своей хоккейной команды, затем посещает клиники или больницы. Вот и сегодня звучали поздравления, но много говорили о залоге этого – технологиях и лечении. От встречи с Александром Лукашенко, по словам мам, останутся не только лучшие впечатления, но и памятная фотография. И снимок, и видео того, как это было покажут сыновьям, когда они подрастут.

В последний день этого года уже больше 10 пациенток центра стали мамами. У некоторых малыши появились раньше срока, а значит врачи будут их выхаживать. Даже с экстремально низкой массой тела – от 500 г. Вот в таком уютном и современном лечебном блоке. Новый корпус – здесь отделения анестезиологии и реанимации.

Тем, кто хочет стать мамой и папой, государство всегда помогало, будет это делать и впредь, подчеркнул Александр Лукашенко. Репродуктивные технологии нужно развивать. Чтобы было еще больше возможностей стать родителями.

Специалисты центра помогут запланировать беременность. Будут тщательно обследовать, чтобы исключить патологию на ранних сроках. И если надо - то смогут провести внутриутробную операцию.

Сергей Васильев, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»: «Уже начинаем делать на самом плоде более серьезные операции. Две недели назад мы сделали первую в республике - у ребенка была спинномозговая грыжа. Это когда большой дефект и торчит спинной мозг. Сделали надрез на матке, нейрохирург ушил эту грыжу, ребеночка положили обратно, ушили. Вот уже прошло две недели, ребенка продолжают выхаживать. 26-27 недель, мы уже прооперировали».

А вот процент выживаемости малышей, которые рождаются очень маленькими, порядка 84%. По мировым стандартам – это очень высокая планка. И за достижениями столичных медиков могут наблюдать врачи из регионов. В новом корпусе оборудован отдельный класс для телемедицинского консультирования. На первом этаже - банк грудного молока. Созданы и реанимационные палаты, в которых вместе с ребенком может находиться и мама. Врачи называют такой подход методом кенгуру.

А чтобы пациенты и их мамы быстрее шли на поправку будут очень кстати хорошие эмоции – от подарков. Силы нужны и врачам, поэтому им Александр Лукашенко подарил огромные корзины с фруктами и орехами. Угощения передали главы стран СНГ на саммите в Санкт-Петербурге. Президент не мог не поделиться с медиками.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы как-то дружно живем с Президентами. Вот я в Питере был. Поэтому, я думаю, поделюсь с медиками. Я вам благодарен, а во-вторых – прошу не расслабляться. Потому что, кто его знает, как будет складываться обстановка. Нам надо быть начеку и готовыми ко всем событиям».

Еще один нужный и важный подарок – современный аппарат УЗИ, чтобы вовремя провести диагностику. Это все для будущего поколения белорусов, поэтому, наверное, именно пожелание здоровья звучало от Президента сегодня чаще всего.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Осталось поздравить народ и подписать указ о годе исторической памяти. Всё, поэтому план будет выполнен. Год насыщенный, но не хуже, чем предыдущий. Успехов, здоровья всем, с праздником!»

Эти фразы могут прозвучать и за несколько минут до Нового года, когда Александр Лукашенко выступит с новогодним обращением. Какие итоги года Президент посчитает главными? И что пожелает всем белорусам в новом? До ответа на эти вопросы остались считанные часы.

Фото: БЕЛТА

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