Сомнолог порекомендовал уже 2 января ложиться спать в обычное время

Источник материала: ОНТ

Сомнолог Александр Калинкин рекомендует начинать восстановление режима сна со 2 января и ложиться спать в обычное время. Специалиста цитирует агентство «Москва».

По мнению Калинкина, эта мера поможет вернуться к привычному графику к началу рабочих дней.

Сомнолог отметил, что наиболее оптимальный период сна – с 22-23 часов до 6-7 утра. Особенно ответственно к восстановлению режима должны подойти люди с фиксированным рабочим графиком.

Фото: Pixabay

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