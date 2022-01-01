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Сомнолог порекомендовал уже 2 января ложиться спать в обычное время
Источник материала: ОНТ
Сомнолог Александр Калинкин рекомендует начинать восстановление режима сна со 2 января и ложиться спать в обычное время. Специалиста
По мнению Калинкина, эта мера поможет вернуться к привычному графику к началу рабочих дней.
Сомнолог отметил, что наиболее оптимальный период сна – с 22-23 часов до 6-7 утра. Особенно ответственно к восстановлению режима должны подойти люди с фиксированным рабочим графиком.
Фото: Pixabay
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Сомнолог Александр Калинкин рекомендует начинать восстановление режима сна со 2 января и ложиться спать в обычное время. Специалиста цитирует агентство «Москва»....
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