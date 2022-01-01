Ученые нашли 114 видов морских животных, обитающих на карфагенском корабле

Источник материала: ОНТ

На руинах 2000-летнего корабля, затонувшего у берегов Сицилии во время битвы между карфагенянами и римлянами, обитают более 100 видов животных. Древнее карфагенское судно нашли в 2017 году, недавно его детально изучили морские биологи, информирует Daily Mail.

Итальянские исследователи обнаружили 114 видов морских животных, которые сосуществовали в рамках одной экосистемы на останках корабля. Сюда входят различные виды слизней, улиток, моллюсков, мшанок и червей. Сандра Риччи из Высшего института консервации и реставрации Рима вместе с коллегами насчитали 25 видов двустворчатых моллюсков, 33 вида брюхоногих моллюсков, 23 вида мшанок и 33 вида многощетинковых червей.

Daily Mail сообщает, что корабль затонул в марте 241 года до н.э. во время морского сражения на северо-западе Сицилии, у Эгадских островов. Флот Рима одержал решительную победу над Карфагеном, тем самым положив конец Первой Пунической войне. Давняя бойня спустя тысячелетия привела к локальному расцвету морской жизни.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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