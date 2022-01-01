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Как прошла новогодняя ночь в Беларуси, рассказали в МЧС
Источник материала: ОНТ
В МЧС
Ранее министерство
Однако немного за полночь в Бресте по ул. Адамковской, 58 при пожаре пятиэтажного жилого дома погиб безработный хозяин квартиры 1977 г.р. Причины возгорания устанавливаются.
Также около часа ночи стало известно о госпитализации с отравлением угарным газом женщины 1975 г.р. Причина отравления – преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в жилом доме в д. Гиневцы Гродненской области.
Также из-за отравления угарным газом госпитализировали мужчину 1938 г.р., и его жену 1941 г.р., пенсионеров. Причина та же – преждевременное закрытие задвижки дымохода печи. Инцидент произошел в агрогородке Ладеники Гродненской области.
В 04:22 спасателям поступило сообщение о пропавшем неработающем мужчине 1980 г.р. Возможно, он заблудился в лесном массиве возле д. Радутичи Осиповичского р-на. Его пока не нашли, поиски продолжаются.
Фото: Павла Орловского // БЕЛТА
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В МЧС сообщили, что новогодняя ночь прошла спокойно. Ранее министерство проводило совещание, где обсуждалась безопасность людей в период новогодних праздников....
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