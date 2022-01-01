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Как прошла новогодняя ночь в Беларуси, рассказали в МЧС

01.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как прошла новогодняя ночь в Беларуси, рассказали в МЧС

В МЧС сообщили, что новогодняя ночь прошла спокойно.

Ранее министерство проводило совещание, где обсуждалась безопасность людей в период новогодних праздников. Это – на особом контроле. Ночью в местах проведения праздничных мероприятий дежурили спасатели. Они не зафиксировали чрезвычайных ситуаций.

Однако немного за полночь в Бресте по ул. Адамковской, 58 при пожаре пятиэтажного жилого дома погиб безработный хозяин квартиры 1977 г.р. Причины возгорания устанавливаются.

Также около часа ночи стало известно о госпитализации с отравлением угарным газом женщины 1975 г.р. Причина отравления – преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в жилом доме в д. Гиневцы Гродненской области.

Также из-за отравления угарным газом госпитализировали мужчину 1938 г.р., и его жену 1941 г.р., пенсионеров. Причина та же – преждевременное закрытие задвижки дымохода печи. Инцидент произошел в агрогородке Ладеники Гродненской области.

В 04:22 спасателям поступило сообщение о пропавшем неработающем мужчине 1980 г.р. Возможно, он заблудился в лесном массиве возле д. Радутичи Осиповичского р-на. Его пока не нашли, поиски продолжаются.

Фото: Павла Орловского // БЕЛТА

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Теги: Брест
 
 
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В МЧС сообщили, что новогодняя ночь прошла спокойно. Ранее министерство проводило совещание, где обсуждалась безопасность людей в период новогодних праздников....
 
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